В Крыму взяты под охрану 15 типографий, на которых изготавливаются бюллетени для голосования на местных выборах, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на начальника милиции общественной безопасности Николая Федоряна.

Он подчеркнул, что исключена любая возможность несанкционированного выноса бюллетеней из типографий. В частности, работники предприятий подвергаются тщательному осмотру перед уходом.

«Вынос бюллетеней исключен», – заверил Николай Федорян.

И добавил, что милиция также контролирует процесс изготовления бюллетеней. «Проверены договора на изготовление бюллетеней, поэтому можем сказать со всей ответственностью, что попыток изготовления бюллетеней без договоров и дубликатов не выявлено, и их не может быть».