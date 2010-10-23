В ГУАМ скоординировали усилия в борьбе с терроризмом

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ скоординировали усилия регионального сотрудничества государств-членов в сфере предупреждения и борьбы с терроризмом.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, 22 октября в Киеве под председательством азербайджанской стороны состоялось 5-е заседание рабочей подгруппы по борьбе с терроризмом.

Участники заседания обсудили результаты проведенной работы, обменялись информацией о развитии национального законодательства, оперативной ситуации и мероприятиях, проводимых государствами-членами ГУАМ в сфере предупреждения и борьбы с терроризмом с целью дальнейшей координации регионального сотрудничества государств-членов организации в этой сфере.

В ГУАМ отметили важность дальнейшего развития и совершенствования оперативного взаимодействия специальных служб государств-членов, интенсификации обмена информацией между ними, активизации взаимного участия в проводимых учениях и тренингах.

Также на повестке дня стояли вопросы договорно-правовой базы сотрудничества государств ГУАМ в сфере предупреждения и борьбы с терроризмом, согласования структуры тематического раздела «Информационного бюллетеня ГУАМ» в сфере предупреждения и борьбы с терроризмом, а также вопросы интенсификации взаимодействия с другими государствами и в формате международных организаций, прежде всего, ООН, ОБСЕ, Совета Европы.

Кроме того, участники рабочей подгруппы согласовали предложения к проекту Плана организационно-практических мероприятий в сфере борьбы с терроризмом на 2011 год и поддержали кандидатуру Азербайджана в качестве страны-координатора на период 2011-2012 годов.

Очередное заседание рабочей подгруппы по борьбе с терроризмом запланировано на апрель 2011 года, сообщили в Секретариате ГУАМ.