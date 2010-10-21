Тимошенко считает патриарха Филарета истинным пастырем украинского народа

Лидер Всеукраинского объединения “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО считает Предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА истинным пастырем украинского народа.

Об этом говорится в переданном УНИАН поздравлении по случаю 15-летия Патриаршей интронизации Предстоятеля УПЦ КП.

Обращаясь к Предстоятелю УПЦ КП, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в “далеком 1995 году” Патриарх ФИЛАРЕТ по велению Божьему взял на себя ответственность за судьбу Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. “Вы мужественно подняли флаг украинской автокефалии, за которую погибли тысячи страждущих за веру Христову, твердо заявили о духовном величии Киева как одного из мировых центров Православия. Вот уже полтора десятка лет Вы достойно выполняете священный долг Предстоятеля Церкви, верно служите Богу и украинскому народу”, - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что “за это время идея образования Единой Поместной Украинской Православной Церкви надежно вошла в сердца миллионов граждан нашей страны. Она стала целью, к которой стремится большая часть нашего общества, которую Вы претворяете в жизнь своей повседневной работой. Киевский Патриархат перестроился в мощную духовную силу, которая служит спасению душ православных верующих”.

“Ваша первосвятительская молитва, горячая проповедь и мудрый совет приближают нас к Богу, наставляют на христианский путь, утверждают в вере. Ваш патриотический чин призывает каждого из нас любить Украину. Для меня лично и для миллионов верующих Вы настоящий пастырь нашей нации”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО и поблагодарила Патриарха “за поддержку украинского языка, за переводы Святого письма и богослужебной литературы. За то, что благодаря Вам верующие в наших храмах могут возносить к Господу молитвы на родном языке”.

“Молитесь за нас, за родную Украину, за ее свободу, за честь, за славу, за народ. Вместе с Вами сегодня просим: «Боже великий, единый, нам Украину храни!», - отмечается в поздравлении.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала Патриарху ФИЛАРЕТУ добра и долголетия, осуществления планов, сил и вдохновенья в подвижническом служении во имя Бога и Украины.