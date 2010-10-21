Маркерт: однозначного заявления о решении КС по политреформе не было

Cекретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт заявил, что был удивлен, когда узнал, что некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что будто бы он отметил, что Конституционный Суд Украины превысил свои полномочия отменив политическую реформу 2004 года.

На самом же деле, как сообщает сайт From-UA, Томас Маркерт утверждает, что никогда не делал такого заявления.

«В действительности, я никогда не делал такого заявления. Поскольку Конституционный Суд является высшим органом власти, который имеет право толковать Конституцию, Венецианской Комиссии было бы нецелесообразно делать заявление, которое ставит под сомнение позицию Суда», - заявил Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт .

Как известно, раньше в интервью Первому Национальному Маркерт сообщил, что рабочая группа Венецианской комиссии посетит Украину и обсудит с представителями разных органов власти возможные последствия решения Конституционного суда.

«По итогам этого визита рабочая группа подготовит проект решения, которое Комиссия примет на следующей сессии в декабре», - уточнил он.

Секретарь комиссии отметил, что «нет ничего особенного в том, что через несколько лет парламент решает усовершенствовать некоторые предыдущие изменения в Конституцию. Но действительно, очень необычен полный возврат конституционной реформы через несколько лет после ее принятия и особенно, когда это делает не парламент, который принимал эту реформу, а Конституционный суд».

Маркерт уточнил, что «вопрос длительности полномочий парламента и принципов формирования правительства - просто примеры вопросов, поднятые в решении Конституционного суда, и в действительности это не будет объектом нашего исследования».

Секретарь Венецианской комиссии отметил, что на последней сессии комиссии у него «сложилось впечатление, что украинская власть готова сотрудничать с комиссией, и она это будет делать».

«Потому нет оснований сейчас говорить, а что случится, если Украина не будет выполнять рекомендации комиссии. В целом, никакие наши рекомендации не являются обязательными для Украины», - заявил Маркерт.

Также в интервью УНИАН он заметил: “Решение КС достаточно необычно, потому что прошло практически шесть лет с момента одобрения изменений, и это очень необычно, чтобы изменения отменялись после такого длительного периода времени. Это создает много проблем... не столько в возобновлении Конституции 1996 года, сколько во многих других последствиях отмены поправок к оригинальному тексту. Эта ситуация, конечно, беспокоит, потому что выходит, что власть в Украине работала несколько лет на основании неконституционной Конституции. И это создает проблему легитимности ее действий и вообще легитимности”.

Напомним, 30 сентября Конституционный Суд Украины отменил политреформу-2004 и возложил на органы власти обязанность привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с Конституцией в редакции 1996 года, которая существовала до внесения изменений от 8 декабря 2004 года.