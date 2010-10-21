В НУ-НС подозревают, что ПР набрала в список людей, которых сама боится

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» (относительно порядка замещения народных депутатов Украины, полномочия которых были досрочно прекращены).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосовали народные депутаты, которые входят в парламентское большинство.

Данным законопроектом предусмотрено предоставить право партии (блоку) принимать решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам выборов считается не избранным, из своего избирательного списка после проведения выборов в любое время после дня выборов до регистрации этого лица как народного депутата Украины.

Как отметил на заседании парламента народный депутат Украины Сергей СОБОЛЕВ (фракция БЮТ), данный законопроект «это кощунство, это искажение волеизъявления граждан». Он подчеркнул, что Партия регионов «боится не только своих депутатов, а даже кандидатов в депутаты».

С.СОБОЛЕВ отметил, что это «искажает политическую систему, искажает избирательную систему в Украине».

В свою очередь, народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС) отметил, что «в списке Партии регионов те лица, которые подтягиваются, являются не совсем, скажем так, надежными людьми и они, конечно, не хотели бы видеть их народными депутатами». «И поэтому сегодня нужно провести эту правовую абракадабру, то есть практически вопреки Конституции, вопреки здравому смыслу провести этот закон», - добавил он.

Он выразил убеждение, что данный закон будет поддержан в парламенте, и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ его подпишет.