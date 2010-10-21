По факту избиения активистки «Батькивщины» возбуждено дело

Червонозаводским райотделом милиции Харькова возбуждено уголовное дело по факту избиения члена избирательного штаба харьковской «Батькивщины» Морики ЛЯШЕНКО. Об этом сообщает glavnoe.ua со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 19 октября в 15:30 на ул.Александра Невского возле агитационной палатки кандидата на пост Харьковского городского головы Арсена АВАКОВА неизвестные избили активистку «Батькивщины» М.ЛЯШЕНКО.

По словам пострадавшей, нападавшие - двое мужчин - были в масках. Сначала они начали приставать к девушке, которая работала в палатке. А когда М.ЛЯШЕНКО вступилась за нее, один из мужчин ударил 68-летнюю женщину по лицу, вследствие чего она потеряла сознание. После этого нападавшие сломали палатку и разбросали агитационную литературу. На место происшествия была вызвана «скорая» и милиция, пострадавшая была госпитализирована в больницу скорой неотложной помощи с переломом нижней челюсти и гипертоническим кризом.

Лидер областной организации «Батькивщины» и кандидат на пост Харьковского городского головы А.АВАКОВ резко осудил действия налетчиков.

После посещения активистки «Батькивщины» в одной из харьковских больниц А.АВАКОВ пообещал, что совершившие это преступление не останутся безнаказными, сообщает пресс-служба политика.

Кандидат на мэрское кресло уверен, что нападение напрямую связано с предвыборной борьбой и нечистоплотностью действий отдельных политических оппонентов «Батькивщины» в Харькове.

«Когда я начинал мэрскую кампанию, я понимал, что мы ведем борьбу не с оппонентами, а с бандитами», - подчеркнул А.АВАКОВ. В тоже время, по мнению кандидата на мэрское кресло, случай с избиением М.ЛЯШЕНКО является вопиющим и переходящим все возможные рамки.

«Неизвестный пока негодяй, профессиональным боксерским ударом отправил пожилую женщину на больничную койку. Я хочу, чтобы харьковчане понимали, что на месте Морики ЛЯШЕНКО могла оказаться бабушка, мать, сестра или дочь каждого из нас», - подчеркнул А.АВАКОВ.

По словам самой М.ЛЯШЕНКО, ее самочувствие остается плохим – женщину беспокоят сильные головные боли. В больнице пострадавшей назначен ряд обследований, включая обследование на томографе.

«После увиденного сегодня в больнице, я понял, что обязан идти на все и до конца, что бы убрать власть бандитов, которые сегодня орудуют в Харькове!», - подчеркнул А.АВАКОВ.

Политик отметил, что его не остановят ни запугивание, ни бесконечные проверки и обыски, которые сегодня проводятся всеми возможными контролирующими органами, СБУ, милицией и прокуратурой на предприятиях, связанных с членами «Батькивщины», которые баллотируются в областной и городской советы.

«Я сделаю все для того, что бы в Харькове были другие правила: и в жизни, и в политике», - заключил А.АВАКОВ.