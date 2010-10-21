Суд вернул "Батьківщині" ее Львовскую парторганизацию

20 октября Печерский районный суд Киева отменил постановления, которые способствовали рейдерскому захвату Львовской областной партийной организации ВО «Батьківщина» и препятствовали участию партии в выборах во Львовский областной и городской советы, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облорганизации “Батьківщини”.

«Решение Печерского суда г. Киева подтвердило наши утверждения о том, что состоялся рейдерский захват областной ячейки партии, цель которого – не допустить «Батьківщину» к выборам во Львовский областной и городской советы», - сказал лидер Львовской областной «Батьківщини» Роман ИЛЫК.

По его словам, волеизъявление избирателей Львовщины будет существенно искажено, если сотни тысяч жителей области не смогут отдать свой голос за партию Юлии ТИМОШЕНКО. Это означает, что выборы в Львовский областной и городской советы могут быть признаны недействительными, и для этого есть все основания, сказал он.

Также, заметил Р.ИЛЫК, Львовская областная «Батьківщина» будет требовать от областной и городской ТИК немедленной отмены регистрации списков кандидатов в Львовский областной и городской советы, поданных за подписью Ивана ДЕНЬКОВИЧА, поскольку последний не является членом партии и не имеет никакого отношения к партийной ячейке «Батьківщини».

«Досадно, что попытка циничной рейдерской атаки, кражи настоящей «Батьківщини» сторонниками Партии регионов происходила при молчаливом согласии так называемых оппозиционеров-демократов. Те, кто больше всего кричит о своей оппозиционности, в действительности делили проценты, которые перейдут к ним, когда нас не допустят к участию в выборах.

В то же время последние события проявили и каждого партийца. Мы знаем фамилии всех тех, кто ради депутатского мандата продал интересы партии и принял участие в провокациях предателя. Их, на самом деле, не так уж и много. За исключением этих нескольких предателей, все партийцы остались верными идеалам партии и ее лидеру Юлии ТИМОШЕНКО. Это настоящие герои. И мы можем только гордиться тем, что они у нас есть», - сказал Р.ИЛЫК.

Как сообщалось, ранее Печерский райсуд Киева своим постановлением приостановил действие постановления президиума политсовета “Батьківщини” об освобождении И.ДЕНЬКОВИЧА от должности председателя Львовской облорганизации «Батьківщини», не рассмотрев дело по существу. Также суд запретил проведение областных партконференций и принял решение о запрещении для Главного управления юстиции во Львовской области вносить изменения в реестр.