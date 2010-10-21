Тимошенко призывает не воспринимать выборы как обычные

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО призвала украинцев не воспринимать местные выборы как очередные обычные выборы, поскольку они существенно повлияют на дальнейшее развитие страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время пресс-конференции в Чернигове.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня Украина находится в беде, которая проявляется в свертывании демократических свобод, экономическом спаде.

По ее мнению, противодействовать негативным тенденция можно, поставив “осознанный профессиональный, четкий заслон распространению этой системы жизни в сердце нашей страны – общины”.

Руководитель партии "Батьківщина" призвала украинцев не воспринимать местные выборы как обычные выборы, которые уже не раз проходили в нашем государстве.

"Это не так. Сегодня местные выборы – это последняя баррикада. Или страна, каждый человек, осознавая такие неадекватные изменения, четко дает этой власти понять, что эти стандарты, этот вектор движения просто невозможны (и причем говорит это четко и жестко), или если у нас дальше будут идти эти двойные стандарты, когда, как один народ, мы делимся надвое: одни страдают, другие – зарабатывают, - шансов у этой страны просто не будет", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что провластная партия стремится на местных выборах выяснить три вещи: способны ли они провести фальсификации, сработает ли мажоритарная система, возможно ли сломать местные элиты "конструктивным сотрудничеством”.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, ситуация в Украине будет развиваться в зависимости от результатов местных выборов.

"Если ЯНУКОВИЧ получит освящение, подтверждение, санкцию на эту политику, которую он проводит в жизнь, то дальше никаких ограничений не будет. Он поймет главное - что за эти местные выборы, за восемь месяцев просто сломал нацию – свернул ее в бараний рог, скрутил и поставил в коридоре, чтобы она, открыв рот ждала указаний и воспринимала все так, как ей предлагается. Если мужественная страна найдет в себе силы сказать "нет", то тогда с ней начнут считаться", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.