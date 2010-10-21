Коммунисты протестуют против фальсификаций на выборах в Донецке

Сегодня, 21 октября, в Донецке коммунисты проведут протестную акцию, требуя прекратить «фактически начавшиеся» фальсификации на предстоящих выборах в местные органы власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого обкома Коммунистической партии Украины, акция начнется в 9.00 у здания Донецкой областной госадминистрации.

Во время акции состоится брифинг первого секретаря Донецкого обкома КПУ, народного депутата Николая КРАВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Н.КРАВЧЕНКО на пресс-конференции в Донецке сообщил, что 17 октября умер кандидат на пост городского председателя Макеевки от Коммунистической партии Украины Виктор Жабин.

По словам Н.КРАВЧЕНКО, на умершего кандидата оказывалось сильное давление в связи с его участием в выборах. «В Макеевке вчера умер кандидат от Коммунистической партии на должность городского головы Жабин Виктор Васильевич. Мы можем констатировать, что на него оказывалось громадное давление: были телефонные звонки, а за день до смерти к нему приходили два человека, после чего у него случился приступ, и он в больнице умер», - заявил Н.КРАВЧЕНКО.

Ранее в Донецкой области обстреляли машину Прилеснянского сельского головы, представителя КПУ. Коммунисты связывают это покушение также с их участием в местных выборах.