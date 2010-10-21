Тимошенко: после выборов власть введет продуктовые карточки

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что введение обещанных властью социальных карточек носит псевдосоциальный характер и негативно повлияет на социальную политику государства.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер партии "Батькивщина" сказала в Чернигове.

"Могу сказать, еще сразу после выборов уже готов проект введения продуктовых карточек. Вам будут это объяснять как социальные карточки, которые малообеспеченным дадут какую-то дотацию. В действительности министр аграрной политики правительства ЯНУКОВИЧА уже объявил, что после выборов такие продовольственные карточки будут введены. Они их называют социальными карточками", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" назвала такую инициативу правительства "ноу-хау от власти, которые в действительности вообще в сознании людей иногда не вмещаются".

"В действительности это будет, я считаю, просто гуманитарная беда в нашем государстве, так, как я это чувствую. Если мы в третьем тысячелетии начинаем возвращаться к продовольственным карточкам, здесь уже просто точку нужно ставить", - заявила лидер партии "Батькивщина".