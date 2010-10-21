Белоруссию с рабочим визитом посетила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает из Минска корреспондент Радио Свобода.

"Белоруссия стремится к тому, чтобы после выборов никто пальцем на нас не показывал. Действующему президенту это совершенно не нужно", - заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров.

Как сообщила Грибаускайте, в ходе переговоров Лукашенко пообещал ей, что будут зарегистрированы все кандидаты и что на выборах 19 декабря будут присутствовать наблюдатели. "Мы надеемся, что после выборов Белоруссия станет более открытой и будет защищать права человека. Литва, как и весь Евросоюз, с надеждой смотрит на Белоруссию и новые выборы. Европа готова признать открытость выборов, если вы сможете это продемонстрировать", - сказала президент Литвы.

По словам белорусского президента, в ходе переговоров обсуждалась возможность участия Литвы в строительстве Белорусской АЭС. "Давайте определим стоимость и будем строить вместе", - заявил Лукашенко. Напомним, до этого белорусские власти неоднократно заявляли, что АЭС будет строиться российскими компаниями и при участии российского капитала.

Говоря об отношениях с Москвой, Лукашенко заявил: "Россия должна понимать, что Белоруссия является независимым государством, и выстраивать отношения исходя из этого". В то же время белорусский президент выразил уверенность, что белорусско-российские отношения со временем нормализуются. "Все пройдет", - философски заметил Лукашенко.