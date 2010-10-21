Польский депутат боится повредить "нашим друзьям" в Украине

Депутат Европарламента Михал Томаш КАМИНСКИ (группа европейских консерваторов и реформистов, Польша) считает, что предложенная резолюция, проект которой согласован шестью группами Европарламента, может отвернуть Украину от Запада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения ситуации в Украине.

"Эта резолюция не помогает нашим друзьям в Украине. Она, на самом деле, склонит Украину в сторону России с таким, например, аргументом, что для Украины нет места в западном мире", - заявил М.КАМИНСКИ.

В то же время, по его мнению, Евросоюз должен защищать и поддерживать "стремление к независимости людей Украины, европейские ценности и права человека".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Европарламенте состоялись дебаты по ситуации в Украине. Завтра, 21 октября, Европарламент планирует определиться относительно проекта резолюции по Украине.