Комиссар ЕС подвел итог дебатам об Украине в Европарламенте

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ надеется, что Украина честным проведением местных выборов сможет подтвердить свою демократичность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 20 октября, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

"Самый ценный мессидж, который мы должны ожидать от украинцев, - это то, чтобы следующие местные выборы 31 октября подтвердили демократичность страны", - сказал Еврокомиссар.

Он отметил важность проведенных 20 октября в Европарламенте дебатов, отметив, что уже сам факт их проведения должен стать важным посланием для Украины и украинской власти.

При этом, говоря о развитии Украины в целом, С.ФЮЛЕ отметил, что оно (развитие Украины) - противоречиво и сложно. "Это процесс, в котором заявления о европейском будущем могут время от времени помогать, но не способствуют построению Европы внутри Украины", - сказал комиссар.

Он считает, что украинцы нуждаются не только в помощи ЕС, но и, в то же время, в оценке происходящего в Украине.

При этом С.ФЮЛЕ назвал "фальшивыми" дебаты в русле "что важнее: стабильность или приверженность ценностям?" и подчеркнул, что ими заниматься не нужно.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Европарламенте состоялись дебаты относительно ситуации в Украине. 21 октября Европарламент планирует определиться относительно проекта резолюции по Украине.