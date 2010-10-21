Тимошенко: власть на этих выборах испытывает три будущие технологии

Лидер "Батькивщины" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в случае результативного для партии власти применения избирательных технологий на местных выборах парламентские выборы будут назначены на 27 марта 2011 года.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на пресс-конференции в Чернигове.

"Если партия власти сделает выводы, что все эти три вещи выполнены, то выборы в парламент будут 27 марта 2011 года, и им тогда незачем учитывать, ожидать и думать. Они пойдут и то же самое, один в один, сделают на парламентских выборах – предложат ту же пропорциональную систему, то же поведение с элитой и используют административную систему давления, а также будут использовать суды, чтобы снимать с выборов тех, кто более-менее может оппонировать власти. Это огромный экзамен для всей страны", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, лидер "Батькивщины" назвала три технологии, которую будет использовать партия власти на местных выборах. "Первое, что они проверят, - способны ли они провести такую фальсификацию, которую они хотят, и так, как запланировали, воплотить в жизнь. Это будет их первый тест", - объяснила она.

Второй технологией, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, станет проверка властью результатов мажоритарной системы выборов. "То есть – смогут ли они расставить своих людей на мажоритарные округа, поддержав их судами, административным ресурсом, смогут ли поддержать бюджетными деньгами", - отметила она.

"Они посмотрят сейчас, смогут ли люди, которые пришли на выборы, прочитать в скобках напротив мажоритарщика название партии, от которого он баллотируется, могут ли люди понять, является ли этот кандидат проводником идей партии, от которой выдвигается, или будут влиять, как на выборах в Киеве, гречихой или другими продуктами. Им важно будет проверить, пройдут ли их мажоритарщики в Черниговской, Львовской, в Ивано-Франковской областях, в Закарпатье. Они все это посчитают, и это будет для них карта боя", - объяснила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, на местных выборах партия власти будет пытаться “сломать” местные элиты страхом, должностями, предложениями "конструктивной работы".

"Партия власти проверит, готовы ли местные советы к ним в рабство за кусок хорошей жизни. Местные элиты – это главное, на чем может держаться или не держаться наша надежда. Это бюджетные работники, представители СМИ, бизнеса, в том числе малого и среднего", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что такой эксперимент партии власти очень опасен для страны, поэтому призвала всех граждан и представителей СМИ своим голосованием на выборах помочь власти "узнать, что о ней думает народ".