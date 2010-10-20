Комиссар ЕС похвалил Януковича за госзакупки, газ и уровень стабильности

В Украине проведен ряд важных экономических реформ - Брюссель. 20 октября. УНИАН. В Украине проведен ряд важных экономических реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Правительство Президента Виктора ЯНУКОВИЧА осуществило ряд важных экономических реформ в последние месяцы, которые должны быть оценены", - сказал он.

Комиссар отметил, что к таким реформам следует отнести принятие нового закона о государственных закупках, который должен играть важную роль в борьбе с коррупцией и в росте конкуренции.

Кроме того, С.ФЮЛЕ отметил принятие закона о функционировании рынка газа, что позволило Украине сразу же присоединиться к Энергетическому сообществу, а также достигнутую договоренность с МВФ о продолжении сотрудничества по программе stand-by.

"Эти реформы идут в правильном направлении и должны быть поддержаны", - сказал он.

Комиссар также обратил внимание на достижение политической стабильности в государстве.

"Украинское правительство также смогло добиться уровня стабильности, которого не хватало украинскому политическому истеблишменту в последние годы. Это важное и необходимое развитие для обеспечения эффективного управления страной", - сказал С.ФЮЛЕ.