В Чернигове готовятся выборы по "схеме Черновецкого"

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО предупредила жителей Чернигова, что после местных выборов в городе может появиться "свой Черновецкий".

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала во время пресс-конференции в Чернигове.

Она отметила, что владеет информацией из киевских источников, что известная черниговская общественная организация идет на местные выборы под прикрытием одной из политических сил, хотя это структура, которую финансируют отдельные члены Партии регионов, причем первого эшелона. "И все, что делается - это Черновецкий, один в один – разносится, развозится, прикармливается".

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, люди становятся зависимыми от деятельности таких организаций как от наркотика.

О возможности прихода к власти общественной структуры, за которой стоит мощный бизнес, заявляют также местные эксперты. Во время круглого стола в экспертном клубе "Чистая политика" местный политический обозреватель Юрий ПАПЕРНЫЙ заметил, что одна из местных общественных организаций работает в Чернигове по образцу сетевого маркетинга: она два года готовилась к выборам, издавая собственную газету, работая с пенсионерами, раздавая продовольственные пайки и изучая киевский опыт.

"Результат непредсказуем", - считает эксперт.