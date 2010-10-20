Тимошенко: у людей появился страх, причем во всех составляющих

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что за восемь месяцев пребывания у власти Партии регионов Украина коренным образом изменилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Чернигове.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина в нынешнем рейтинге свободы слова международной организации "Репортеры без границ" упала на 42 позиции – с 89-го места прошлого года оказалась на 131-м, что свидетельствует о негативных тенденциях в украинском обществе.

"За восемь месяцев новой власти Украина коренным образом изменилась, и она изменилась не только экономически и социально. Главное изменение, которое произошло, – в Украине началась масштабная тотальная победа несвободы, причем несвободы во всех ее выражениях", - убеждена лидер оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что рейтинги "Репортеров без границ" – это только одна составляющая изменений, а в каждой области она чувствует другие, в отличие от прежних, настроения людей.

"У людей появился страх, причем страх во всех его составляющих: страх потерять рабочее место, страх потерять свой малый и средний бизнес, страх высказать другое мнение, которое сегодня не совпадает с официальным мнением власти, страх иметь "неправильный" портрет на стене", - отметила лидер "Батькивщины". По ее словам, в одной из областей руководителя учреждения уволили из-за того, что в его рабочем кабинете на стене висел портрет Ю.ТИМОШЕНКО.