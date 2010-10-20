ХДС жалуется, что Батькивщина "давит" их кандидатов примитивным приемом

Коллегия партии «Христианско-демократический союз» заявляет о попытках отдельных представителей партии «Батькивщина» незаконно снять с регистрации кандидатов ХДС в Тернопольской области.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Христианско-демократического союза.

Как сообщают в ХДС в Гусятинскую районную избирательную комиссию и Копыченецкую городскую избирательной комиссии поступило обращение депутата Гусятинского райсовета от фракции «БЮТ-Батькивщина», в котором он просит отменить регистрацию кандидатов в депутаты от партии ХДС.

Основанием для этого, как считает депутат, является одновременная регистрации кандидатов от ХДС в советы разных уровней.

По данным пресс-службы, сейчас готовится заседание Гусятинской избирательной комиссии, на котором планируется отменить решение о регистрации избирательного списка местной организации ХДС.

В связи с изложенным, члены коллегии ХДС заявляют, что в соответствующем законе Украины не содержатся нормы, запрещающие одновременно баллотироваться кандидатам в советы разных уровней.

«Такие действия можно расценивать не иначе как примитивный прием для устранения реального конкурента на выборах», - говорится в заявлении ХДС.