Балога хочет, чтобы наблюдателей допустили к подсчету голосов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен принять политическое решение и обеспечить самое широкое присутствие наблюдателей для контроля за объективным подсчетом голосов на местных выборах 31 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Единый Центр”, об этом в эфире Черниговской областной телерадиокомпании заявил лидер “Единого Центра” Виктор БАЛОГА.

По его словам, ход избирательной кампании засвидетельствовал, что партия власти прибегает к любым действиям, чтобы доминировать во всех составляющих избирательного процесса.

«Сегодня территориальные избирательные комиссии по всей стране сформированы из людей от Партии регионов. Представителей других политических сил, нелояльных к партии власти, не регистрировали по надуманным причинам. Например, в Донецке от Андрея АМБРОСЕНКО - кандидата от “Единого Центра” на должность городского председателя - было подано свыше 800 представителей в участковые избирательные комиссии. Ни одна из кандидатур не рассматривалась, а объяснение отказа звучало так: «из-за отсутствия опыта работы в избиркомах». Очевидно, что такой способ формирования состава избирательных комиссий - это позиция руководства Партии регионов, это позиция команды Президента», – сказал В.БАЛОГА.

По его мнению, количества международных наблюдателей, которых пригласила власть на местные выборы, явно не достаточно, ведь если раньше, во время предыдущих избирательных кампаний, влиятельные мировые институты направляли сотни своих представителей, то в этом году - лишь десятки. Лидер ЕЦ считает, что этого явно не хватит, чтобы в полной мере обеспечить полный, беспристрастный и объективный мониторинг хода голосования 31 октября.

«Сомнения в честности ведения кампании и подсчета голосов с приближением дня голосования раздаются все громче. Переломить эту ситуацию должен лично Президент как гарант Конституции. Виктор ЯНУКОВИЧ должен принять волевое политическое решение и дать указание везде допустить наблюдателей от партий к процессу подсчета голосов. Это необходимо не только Украине как государству, которое декларирует приверженность мировым демократическим стандартам, а самой власти, которая хочет, чтобы ей радостно протягивали руку как в Вашингтоне и Брюсселе, так и в Москве. А самое главное, чтобы украинское общество почувствовало, что с его мнением считаются», - подчеркнул лидер “Единого Центра”.