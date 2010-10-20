Партия Литвина требует прекратить террор против ее выдвиженцев

Народная партия требует от оппонентов прекратить политический террор против ее выдвиженцев на местных выборах, а также требует от правоохранительных органов скорейшего расследования факта применения взрывного устройства против кандидата в депутаты Одесского областного совета Анатолия АРТЕМЕНКО.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении Народной партии.

"Народная партия берет на контроль расследование этого дела, и призывает все средства массовой информации объективно информировать общественность о результатах работы правоохранителей. Народники будут бороться, и будут защищать право своих однопартийцев на собственную политическую позицию и активную политическую деятельность. Нельзя допустить, чтобы террор и насилие помешали свободным, честным и демократическим выборам", - подчеркивается в заявлении.

В документе также сообщается, что нападение на А.АРТЕМЕНКО с применением взрывчатки было совершено 19 октября в 20.30 в селе Салтановка Любашевского района Одесской области. "У дома, где живет А.АРТЕМЕНКО, к нему подбежал неизвестный и бросил под ноги взрывное устройство. К счастью, кандидат-народник остался жив, однако получил многочисленные травмы. Очевидно, что причиной нападения на А.АРТЕМЕНКО стала его политическая деятельность, ведь он не только баллотируется в облсовет, но и сейчас является депутатом Любашевского райсовета от Народной партии", - говорится в заявлении.

"Народная партия осуждает т и выражает возмущение такими преступными действиями. Заявляем: мы никогда не поступимся своими принципами. Народники всегда жестко отстаивали интересы своих избирателей и сторонников. И даже варварскими методами нас не запугать", - подчеркивается в заявлении.

В то же время Народная партия не называет политические силы, которые могут быть причастны к этому нападению.