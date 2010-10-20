Тимошенко рассказала, когда упадет гривня

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина из-за непрофессиональных действий правительства находится в экономическом коллапсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции в Чернигове.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, власть проводит неконтролированную эмиссию денег, неподтвержденную реальным экономическим ростом. В частности, она обнародовала информацию, что на 1 сентября объем эмиссии составлял 76,7 млрд. грн., на сегодня – 83,6 млрд. грн., что составляет треть государственного бюджета.

"Экономика – это не только философия, это еще и математика, причем жесткая. Если на входе ставится эмиссия 83 млрд. грн., то на выходе гарантированно мы с вами получим инфляцию, которую невозможно будет контролировать. Это закономерность", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что правительство действует непрофессионально. "Профессиональный человек, который бы работал в финансово-экономическом блоке правительства, от недостатка денег в бюджете плакал вот такими слезами, но к печатному станку не притронулся бы даже пальцем. Потому что это атомное оружие: включил станок – и страна может войти в такое неконтролированное состояние, из которого ее вывести будет просто невозможно", - отметила лидер “Батьківщини”.

Она также сообщила, что сегодня в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии для выяснения ситуации с печатаньем гривни.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО спрогнозировала падение курса национальной валюты после выборов.

По ее словам, в Украине сейчас "настоящий экономический коллапс, ведь падение иностранных инвестиций, даже по сравнению с 2009 кризисным годом, составляет 29%”. "Это данные не оппозиции, это официально обнародованная информация Национального банка. Это цифра", - отметила руководитель партии "Батьківщина".

По данным Ю.ТИМОШЕНКО, инфляция зашкаливает за 50%, чего ранее не было, люди хотят сворачивать свой бизнес. В частности, только в Днепропетровской области сдано 1300 свидетельств о регистрации малых предприятий.

"Экономический коллапс в том, что неграмотно ведется финансово-экономическая политика", - констатировала Ю.Тимошенко.