В деле об исчезновении журналиста Климентьева из 10 версий остались 4

16:07, 20 октября 2010
Политика
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Отбросили ДТП, несчастный случай на воде...

Виктор ПШОНКА
По делу об исчезновении главного редактора харьковской газеты "Новий стиль" Василия КЛИМЕНТЬЕВА осталось четыре версии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове заявил заместитель генерального прокурора Виктор ПШОНКА.

По его словам, следствие отбросило версии о похищении В.КЛИМЕНТЬЕВА ради выкупа, несчастный случай на воде, ДТП и убийство журналиста в результате разбойного нападения.

В.ПШОНКА также сообщил, что из четырех оставшихся версий есть одна, которую руководитель следственно-оперативной группы Валерий ЛЕГЕЦКИЙ считает приоритетной. Впрочем, заместитель генпрокурора не уточнил, о чем идет речь. Он отметил лишь, что среди версий, которые продолжает отрабатывать следствие, есть и версия об исчезновении журналиста в связи с профессиональной деятельностью. Позже прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН сказал, что следствие отрабатывает и версию, связанную с инсценировкой похищения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Кроме того, В.ПШОНКА сообщил, что следствие объявило в розыск бывшего работника правоохранительных органов Андрея КОЗЫРЯ, который за несколько дней до исчезновения вместе с В.КЛИМЕНТЬЕВЫМ и его заместителем Петром МАТВИЕНКО выезжал на Печенежское водохранилище, чтобы сфотографировать дачу начальника Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава ДЕНИСЮКА. "Свидетельства этого человека могут быть очень важными, у следствия к нему много вопросов", - сказал В.ПШОНКА.

Комментируя обыск в квартире П.МАТВИЕНКО, заместитель генерального прокурора отметил, что обыск был проведен "на законных основаниях".

В.ПШОНКА подчеркнул, что П.МАТВИЕНКО отказался добровольно выдать следствию предметы, которые относятся к делу В.КЛИМЕНТЬЕВА. В частности, следствие интересовал фотоаппарат, которым проводилась съемка дачи С.ДЕНИСЮКА. "Вам предложили их выдать, вы не выдали", - сказал В.ПШОНКА, обращаясь к П.МАТВИЕНКО, который задал вопрос о законности обыска.

В.ПШОНКА сообщил, что сегодня на совещании была представлена информация о ходе следствия и был утвержден новый план следственных действий. Кроме того, заместитель генпрокурора отметил, что сейчас по делу 16 томов, допрошено 382 свидетеля, назначено 73 экспертизы, проведено 30 осмотров и 18 обысков.

 

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