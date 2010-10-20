В деле об исчезновении журналиста Климентьева из 10 версий остались 4

По делу об исчезновении главного редактора харьковской газеты "Новий стиль" Василия КЛИМЕНТЬЕВА осталось четыре версии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове заявил заместитель генерального прокурора Виктор ПШОНКА.

По его словам, следствие отбросило версии о похищении В.КЛИМЕНТЬЕВА ради выкупа, несчастный случай на воде, ДТП и убийство журналиста в результате разбойного нападения.

В.ПШОНКА также сообщил, что из четырех оставшихся версий есть одна, которую руководитель следственно-оперативной группы Валерий ЛЕГЕЦКИЙ считает приоритетной. Впрочем, заместитель генпрокурора не уточнил, о чем идет речь. Он отметил лишь, что среди версий, которые продолжает отрабатывать следствие, есть и версия об исчезновении журналиста в связи с профессиональной деятельностью. Позже прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН сказал, что следствие отрабатывает и версию, связанную с инсценировкой похищения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Кроме того, В.ПШОНКА сообщил, что следствие объявило в розыск бывшего работника правоохранительных органов Андрея КОЗЫРЯ, который за несколько дней до исчезновения вместе с В.КЛИМЕНТЬЕВЫМ и его заместителем Петром МАТВИЕНКО выезжал на Печенежское водохранилище, чтобы сфотографировать дачу начальника Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава ДЕНИСЮКА. "Свидетельства этого человека могут быть очень важными, у следствия к нему много вопросов", - сказал В.ПШОНКА.

Комментируя обыск в квартире П.МАТВИЕНКО, заместитель генерального прокурора отметил, что обыск был проведен "на законных основаниях".

В.ПШОНКА подчеркнул, что П.МАТВИЕНКО отказался добровольно выдать следствию предметы, которые относятся к делу В.КЛИМЕНТЬЕВА. В частности, следствие интересовал фотоаппарат, которым проводилась съемка дачи С.ДЕНИСЮКА. "Вам предложили их выдать, вы не выдали", - сказал В.ПШОНКА, обращаясь к П.МАТВИЕНКО, который задал вопрос о законности обыска.

В.ПШОНКА сообщил, что сегодня на совещании была представлена информация о ходе следствия и был утвержден новый план следственных действий. Кроме того, заместитель генпрокурора отметил, что сейчас по делу 16 томов, допрошено 382 свидетеля, назначено 73 экспертизы, проведено 30 осмотров и 18 обысков.