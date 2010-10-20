Януковича просят следить за расследованием избиений в милиции

Народный депутат, член коллегии ХДС Олег НОВИКОВ просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА взять под личный контроль расследование случаев, когда сотрудники правоохранительных органов, злоупотребляя служебным положением, применяют грубую физическую силу к гражданам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ХДС, соответствующее заявление О.НОВИКОВ направил в адрес главы государства.

Также депутат требует от министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА провести тщательное расследование относительно действий работников милиции, которые привели к нарушению прав человека.

В частности, О.НОВИКОВ просит обратить внимание на инцидент, который произошел недавно в Житомире, когда сотрудниками спецподразделения МВД «Беркут» был жестоко избит его помощник – Константин КОЛЕСНИК. «Мой помощник уже две недели находится в больнице с сотрясением мозга, переломами носа и ключицы», - сообщил депутат.

О.НОВИКОВ напомнил и о недавнем избиении милиционерами помощника народного депутата Ивана СТОЙКО, чему также пока не дана соответствующая оценка.

«Характерно, что работники правоохранительных органов всегда ищут объяснения своим действиям. По их словам, обязательно кто-то был или в «нетрезвом состоянии», или «оказал сопротивление». Потому что для них «честь мундира» важнее правды», - подчеркнул депутат.