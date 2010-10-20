Януковича просят следить за расследованием избиений в милиции
Нардеп Новиков написал Президенту
Народный депутат, член коллегии ХДС Олег НОВИКОВ просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА взять под личный контроль расследование случаев, когда сотрудники правоохранительных органов, злоупотребляя служебным положением, применяют грубую физическую силу к гражданам.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ХДС, соответствующее заявление О.НОВИКОВ направил в адрес главы государства.
Также депутат требует от министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА провести тщательное расследование относительно действий работников милиции, которые привели к нарушению прав человека.
В частности, О.НОВИКОВ просит обратить внимание на инцидент, который произошел недавно в Житомире, когда сотрудниками спецподразделения МВД «Беркут» был жестоко избит его помощник – Константин КОЛЕСНИК. «Мой помощник уже две недели находится в больнице с сотрясением мозга, переломами носа и ключицы», - сообщил депутат.
О.НОВИКОВ напомнил и о недавнем избиении милиционерами помощника народного депутата Ивана СТОЙКО, чему также пока не дана соответствующая оценка.
«Характерно, что работники правоохранительных органов всегда ищут объяснения своим действиям. По их словам, обязательно кто-то был или в «нетрезвом состоянии», или «оказал сопротивление». Потому что для них «честь мундира» важнее правды», - подчеркнул депутат.