Нардеп уверен, что в «цирк под куполом» парламент превращает власть

Власть намеренно дискредитирует Верховную Раду Украины.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ), комментируя направление парламентом в Конституционный Суд Украины законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов и его направления в Конституционный Суд Украины.

«Власть уже не в первый раз доводит до абсурда работу Верховной Рады Украины, - заявил Д.ВЕТВИЦКИЙ. - Недавно Кабмин подал в парламент проект государственного бюджета на 2011 год и сразу же, вступив в сговор с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ, по-тихому, не спросив мнения остальных 449 депутатов, вернул этот видимо очень недоработанный документ обратно».

Как отметил депутат, вчера провластное большинство направило в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно даты выборов Президента и Верховной Рады. «При этом большинство в парламенте еще раз продемонстрировало, что для них закон - как дышло. Ведь когда власти нужно, она не принимает во внимание принцип неретроактивности правовой нормы во времени, а когда это затрагивает их шкурные интересы, большинство сразу же вспоминает, что закон не имеет обратной силы», - заявил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Таким образом, считает депутат, власть намеренно дискредитирует Верховную Раду как законодательный орган страны, «превращая его в цирк под куполом». Цель этих действий – «подорвать доверие народа к этому органу, оправдав сосредоточение всех властных полномочий в одних руках», считает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2010 г. Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которыми установлены даты проведения очередных выборов Президента и народных депутатов.

За принятие соответствующего постановления «О включении в повестку дня 7-й сессии Верховной Рады Украины VI созыва законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов и его направления в Конституционный Суд Украины» проголосовали 260 народных депутатов из 419, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил глава Временной специальной комиссии ВР по подготовке предложений относительно изменений в законодательство в связи с решением Конституционного Суда об отмене политической реформы Адам МАРТЫНЮК, предложенными изменениями предусматривается, что очередные выборы народных депутатов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады, а очередные выборы Президента - в последнее воскресенье марта пятого года полномочий.

Кроме того, предусмотрено, что местные выборы также проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий ВР АРК, сельских, поселковых, городских районных и областных советов. По словам А.МАРТЫНЮКА, в Переходных положениях закона четко установлено, что очередные выборы в ВР проводятся в последнее воскресенье октября 2012 года (это будет 28 октября 2012 года), а очередные выборы Президента – в последнее воскресенье марта 2015 года (27 марта 2015 года).

В то же время, согласно Конституции Украины от 1996 года, которая, по решению КС от 30 сентября 2010 года, снова действует в Украине, Верховная Рада Украины избирается на 4 года, а не на 5, как было определено в отмененном КС Законе Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV.