БЮТ намекнул EuroNews, что деньги на украинскую версию лучше не брать

Блок Юлии Тимошенко заявляет о категорической недопустимости назначения заместителя генерального директора Национальной телекомпании Украины Валида АРФУША руководителем украинской редакции телеканала EuroNews (“Евроньюс”).

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы БЮТ.

В документе напоминается, что на 21 октября в Париже запланировано подписание меморандума относительно создания круглосуточного украиноязычного канала EuroNews.

“Появление такого телеканала, безусловно, является важным событием. В то же время пресс-служба Блока Юлии Тимошенко уполномочена заявить о категорической недопустимости вероятного назначения руководителем киевской редакции “Евроньюс” вице-президента Национальной телерадиокомпании Украины Валида АРФУША”, - сказано в заявлении.

По мнению членов БЮТ, “во-первых, это человек, который, фактически, ввел цензуру на Первом национальном, что привело недавно к увольнению нескольких журналистов. Во-вторых, Валид АРФУШ не скрывает, что ставит перед Первым национальным задачу защищать власть, давать о ней исключительно положительную информацию. Для этого менеджера, как видно, оказались ненужными понятия о журналистских стандартах, сбалансированности подачи информации и самом принципе свободы слова”.

В Блоке Юлии Тимошенко убеждены, что назначение В.АРФУША руководителем украинской редакции телеканала будет дискредитировать “Евроньюс” и нанесет удар по общеизвестному бренду.

Кроме того, “телеканал “Евроньюс” должен знать, что деньги на создание его украинского представительства правительство АЗАРОВА нашло за счет уменьшения финансирования помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми и инвалидам детства. Такие действия, по нашему мнению, являются еще одним целенаправленным шагом на дискредитацию телеканала”, - заявляют в БЮТ.

Члены блока приветствуют долгожданное появление “Евроньюс” на украинском языке, но категорически “не воспринимают то, как это делается нынешней украинской властью”.

Пресс-служба БЮТ уполномочена обратиться к телеканалу “Евроньюс” с призывом спасти свое имя и не допустить, чтобы “одиозные личности стали во главе его украинской редакции, поскольку это будет означать введение цензуры и приведет к нарушению всех принципов свободной журналистики”.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Кабинет министров Украины выделил 85 млн. 572,4 тыс. грн. на создание украиноязычной версии международного телеканала Euronews.

Планируется, что завтра, 21 октября, в Париже генеральный директор Национальной телекомпании Украины Егор БЕНКЕНДОРФ и генеральный директор телеканала EuroNews Майкл ПИТЕРС подпишут соглашение о создании украиноязычной версии EuroNews.

Запуск украиноязычной версии EuroNews запланирован на 2011 год. Редакция украиноязычной версии будут находиться в штаб-квартире телеканала в Лионе (Франция), кроме того, EuroNews делегирует своих представителей для работы в Украине. Председателем Координационного Совета проекта будет назначен заместитель генерального директора НТКУ Валид АРФУШ.

*** EuroNews – ведущий европейский информационный телеканал. Год основания – 1993. Аудитория телеканала составляет около 300 миллионов домовладений в 151 стране мира. Вещание ведется на десяти языках.