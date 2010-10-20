Януковичу предлагают разогнать ГАИ, налоговую и таможню

Для того, чтобы бороться с коррупцией, недостаточно проводить точечные реформы – необходимо демонтировать всю коррупционную машину. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире общественно-политического ток-шоу "Свобода слова" на канале ІCTV.

Попытки провести реформы, опираясь на старые кадры, она сравнила с приготовлением продукта на старом масле, которое давно прогоркло. «Что бы вы ни делали – готовое блюдо будет невысокого качества, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Наша проблема в том, что мы постоянно ходим с головой, повернутой назад».

Глава парламентского комитета отметила, что Украина очень опоздала с реформами, но сейчас появился шанс это исправить. «Мы 20 лет не проводили системных реформ. Сейчас у властей есть все возможности сделать решительный шаг: и вертикаль власти выстроили, и Конституцию поменяли, есть большинство в парламенте, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Вопрос лишь в том, есть ли готовность и политическая воля провести серьезные реформы? Сможет ли власть привлечь к этой работе новое некоррумпированное поколение, которое не запачкано в замкнутом круге недоверия, лжи и коррупции?».

В качестве примера Н.КОРОЛЕВСКАЯ привела опыт Грузии, признанный во всем мире как образец быстрых и эффективных реформ. «Когда грузинские власти поняли, что такие структуры как ГАИ, налоговая и таможня невозможно реформировать, они их просто распустили и набрали новых людей. При этом главный принцип обновления кадров - принимать на службу только тех, кто никогда не работал в этих структурах и не имеет рефлекса брать взятки», - подчеркнула она.

По мнению главы парламентского комитета, меры по дерегуляции, уменьшению роли государства в рыночной экономике – важное, но недостаточное условие для проведения успешных реформ. «Дело не в отсутствии хороших законов, а в том, что они не работают, - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - При этом бюрократический государственный аппарат не в состоянии эффективно проводить реформы. Какие бы хорошие намерения не были у Президента, без демонтажа коррупционной машины мы не сможем провести ни одной успешной реформы».