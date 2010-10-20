Регионалы просигналили Азарову, что продавцов секонд-хенда трогать не надо

Фракция Партии регионов считает нецелесообразным на данном этапе запретить ввоз секонд-хенда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, во время обсуждения этого вопроса на заседании фракции мнения народных депутатов разделились.

А.ЕФРЕМОВ сказал, что “мы подали сигнал, в том числе и правительству, что на данном этапе считаем нецелесообразным делать полный запрет по этому направлению”.

Он выразил надежду, что во время рассмотрения проекта Налогового кодекса во втором чтении позиция “регионалов” будет учтена. (Верховная Рада 4 ноября планирует рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса – УНИАН.)

В интервью журналистам председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТИННИК сообщил, что у него состоялся разговор с представителем ассоциации, которая представляет импортеров секонд-хенда. Он высказал мнение, что урегулировать деятельность продавцов и импортеров секонд-хенда целесообразно было бы отдельным законопроектом относительно единого таможенного тарифа, поскольку этот вопрос не касается Налогового кодекса.

В то же время, по словам В.ХОМУТИННИКА, эта позиция еще будет обсуждаться на заседаниях комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, а парламент примет окончательное решение.

Как сообщал УНИАН, в проекте Налогового кодекса предусматривается запрет на импорт секонд-хенда. Автором этой нормы является Государственный комитет регуляторной политики и предпринимательства, представители которого неоднократно называли деятельность секонд-хендов прикрытием для контрабанды и конкурентом отечественной легкой промышленности.

Сегодня перед зданием парламента около 300 человек протестовали против намерений правительства запретить ввоз секонд-хенда.