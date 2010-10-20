Глава КИУ: Днепропетровск страдает от «синдрома Омельченко»

Глава Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО считает, что Днепропетровск страдает от "синдрома Омельченко".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Днепропетровске.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, горожане устали от действующего мэра Ивана КУЛИЧЕНКО и видят на посту градоначальника совершенно другого человека.

А.ЧЕРНЕНКО сказал, что буквально два месяца назад в Днепропетровской предвыборной гонке все было довольно обыденно. Однако, по его словам, за последнее время ситуация в корне изменилась. "Еще в начале осени, особенно после того, как кандидат на пост мэра Игорь ЦЫРКИН перешел в команду действующего мэра КУЛИЧЕНКО, Днепропетровск казался территорией без предвыборных интриг. Но за последний месяц ситуация изменилась. Это произошло потому, что появились мощные оппозиционные КУЛИЧЕНКО кандидаты. В первую очередь, это Святослав ОЛЕЙНИК и Загид КРАСНОВ. Также немаловажным фактором является и то, что в Днепропетровске есть так называемый "синдром Омельченко" - некоторая усталость горожан от действующего мэра, который занимает свой пост уже несколько каденций», - заявил журналистам А.ЧЕРНЕНКО.

По словам эксперта, несмотря на то, что рейтинг Партии регионов в области составляет 30%, рейтинг кандидата от этой политической силы И.КУЛИЧЕНКО еле дотягивает до 20%. "В этом плане Днепропетровск напоминает Харьков, где на фоне высокого рейтинга Партии регионов в регионе существует кандидат с антирейтингом - Геннадий КЕРНЕС", - подчеркнул глава Комитета избирателей Украины.