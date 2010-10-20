Большинство ушло из Верховной Рады

Народные депутаты из фракций парламентского большинства – КПУ, Блока Литвина и Партии регионов – покинули сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.00 депутаты упомянутых фракций, а также внефракционные собрали свои карточки для голосования и вышли из сессионного зала.

При этом депутаты от БЮТ продолжают блокировать трибуну и президиум ВР.

В настоящее время в сессионном зале находится около 40 “бютовцев”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром депутаты от БЮТ заблокировали трибуна и президиум парламента. Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявил, что фракция БЮТ требует первоочередного рассмотрения вопроса о сдерживании темпов роста цен на продукты питания первой необходимости.