Литвин: демократию в Украине разрушает оппозиция

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что оппозиция ищет повод «для наращивания политического конфликта в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя блокирование народными депутатами от БЮТ работы парламента.

В.ЛИТВИН считает, что оппозиционные политические силы прилагают все усилия, «чтобы повышать политический градус в нашей общественной жизни и довести его до точки кипения до 31 числа или после 31 октября».

Председатель ВР отметил, что оппозиция, обращаясь в международные структуры, говорит о наступлении на демократию, но при этом сама разрушает принципы демократии в Украине.

«В то же время усилиями тех, кто эти призывы формулирует, эти сигналы подает, разрушается парламентаризм, разрушается по сути дела демократия в Украине», - добавил он.

По мнению спикера, проблема заключается в том, что «разгорается или есть желание разжечь политическую войну в Украине и втянуть страну в очередной раз в сложные политические разборки».

В.ЛИТВИН предложил оппозиции направить свои усилия не на критику проекта Налогового кодекса, а на его усовершенствование.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром депутаты от БЮТ заблокировали трибуну и президиум парламента. Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявил, что фракция БЮТ требует первоочередного рассмотрения вопроса по сдерживанию темпов роста цен на продукты питания первой необходимости.