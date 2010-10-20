Жители Херсона напомнили Януковичу, что он обещал содрать «шкуру» с их мэра

Общественные активисты в открытом обращении просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «спасти Херсон» от городского головы Владимира САЛЬДО.

В переданном УНИАН документе, в частности, утверждается, что в городе «сложилась катастрофическая ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развалены теплосети, дороги стали непроездными для автотранспорта, не работают лифты, специально банкротиться общественный транспорт всего и не перечислишь. Мы не можем понять, почему у нас в маршрутках проезд стоит 2 грн., в том же Николаеве 1.50? Ведь бензин по одной цене. Транспорт работает, как попало, и люди после 18.00 не могут добраться домой, хотя по закону он должен работать с 5.00 до 24.00. Такого нет в других городах… Улицы не освещаются, наши женщины боятся вечером ходить по городу. Вода в городском водопроводе имеет устойчивый запах канализации. Но качество воды является основой здорового общества. Поэтому состояние здоровья жителей города ухудшается. И это при том, что тариф на воду в 2 раза выше, чем скажем в соседнем Николаеве, который берет у нас воду (в Николаеве - 3.44, а у нас 5.66 грн.)».

Авторы документа отмечают, что за 8 лет мэрства В.САЛЬДО херсонские предприниматели «превратились в крепостных херсонского мэра. Мэрия отказывается выдавать разрешительные документы на строительство кафе, магазинов, сервисных центров…».

По информации авторов обращения, «при этом разворовываются средства, которые город выделяет на озеленение. Под прикрытием экологических программ деньги города расходуются на одиозные проекты. Например, на лечение дупел деревьев (2,1 млн. грн.) или на фигурную обрезку деревьев в Комсомольском парке в форме куба или шара (655 тыс. грн.). Согласно указанному акту, подрядчик якобы выполнил обрезку 1325 деревьев парка на сумму 654 тыс. 619 грн. Но в парке им. Ленинского Комсомола нет ни одного дерева с формой кроны в виде шара или куба!», - утверждают херсонские общественные ативисты.

Активисты многих общественных организаций Херсона просят В.ЯНУКОВИЧА: «Спасите Херсон от мэра-беcхозяйственника В.САЛЬДО. Как гарант Конституции, помогите обеспечить право херсонцев на нормальную жизнь, право на управление собственным городом, право избирать тех, кто достоин доверия и уважения…».

Как отмечается в документе, «мы не представляем партий или кандидатов, мы простые беспартийные горожане… Вы, Виктор Федорович – наша последняя надежда на справедливость в Херсоне. Не дайте нынешнему мэру В.САЛЬДО сфальсифицировать выборы городского головы Херсона, окончательно разграбить и уничтожить наш родной город».

«Виктор Федорович, - говорится в обращении, - в 2006 году Вы уже давали оценку деятельности Херсонского городского головы В.САЛЬДО. Вы тогда отметили: «Каждый раз, проезжая город Херсон, получаю огромное количество жалоб жителей Херсонщины. Видя, сколько грязи, сколько мусора, я могу сказать, что здесь нет хозяина». «Если бы мне попался в руки этот мэр, я думаю, что в руках только бы шкура осталась». Мэру Херсона следует «круглые сутки ходить с метлой», чтобы исправить положение в городе», - напоминают херсонцы.

При этом авторы обращения отмечают: «То, что действующий мэр, по недоразумению, имеет партийный билет Партии регионов и является кандидатом в мэры от ПР на нынешних выборах, очень подрывает позиции самой Партии регионов в городе Херсоне. Люди ошибочно связывают личность дискредитованного мэра с Партией регионов. Мы не верим, что новая власть покрывает этого бесхозяйственника и политического авантюриста…»

«Херсон и так уже признан не готовым к отопительному сезону, есть опасение, что из-за износа труб Херсон окажется зимой в роли второго Алчевска. Мы с ужасом думаем, что будет дальше с нашим родным городом, если В.САЛЬДО фальсифицирует выборы и станет мэром еще на 5 лет, превратив 320 тыс. херсонцев в заложники своего непрофессионализма и бесхозяйственности», - резюмируют херсонские активисты.

«Единственная надежда у жителей Херсона на то, чтобы выборы в городе прошли честно и прозрачно, есть только на Президента Виктора Януковича, - говорит активист общественного движения «Громада Херсона» Анатолий ЛАЗАРЕВ. – Если он не повлияет на В.САЛЬДО, и тот сфальсифицирует выборы, города Херсона, за будущие 5 лет просто не станет».

А.ЛАЗАРЕВ напомнил, что в Херсоне прошли масовые акции протеста против давления местной власти на оппозиционных кандидатов в органы местного самоуправления. 16 октября 500 жителей города перекрыли шоссе на Симферополь, требуя прекратить вмешательство мэрии Херсона в избирательный процесс. Воспользоваться своим конституционным правом на протест люди не смогли, оперативно прибывший наряд «Беркута» с применением грубой физической силы разогнал протестующих.

Накануне силовые структуры провели обыски в офисах оппозиционных кандидатов в мэры, ТВК Херсона отменила регистрацию партийного списка Украинской морской партии, в мэрии запретили СМИ публиковать информацию об альтернативных кандидатах.

Обращение подписали 300 жителей Херсона, оно передано в Администрацию Президента.