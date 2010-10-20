Азарова предупреждают, что Боливар не вынесет двоих

ВОО «Гражданское движение Олега Рябоконя» поддержит акцию протеста против принятия нового Налогового кодекса, который состоится 21 октября возле Верховной Рады Украины. Об этом сообщил УНИАН председатель гражданского движения, экс-кандидат в Президенты Олег РЯБОКОНЬ.

«Так называемую налоговую реформу пытается протянуть власть, защищая интересы крупного бизнеса. При этом игнорируются все призывы малого и среднего бизнеса к сотрудничеству. Налоговая реформа нужна, но ее нельзя осуществлять, не учитывая замечаний самих предпринимателей», – отметил О.РЯБОКОНЬ.

Председатель гражданского движения уверен, что украинские предприниматели готовы платить налоги, однако не так, как это предлагают власть предержащие, усиливая бюрократическое и налоговое давление.

«Это лишь приведет к дальнейшему увеличению теневого бизнеса и росту коррупции в налоговой сфере. Мы хотим напомнить власть предержащим, что Боливар не вынесет двоих: одновременно платить и налоги, и взятки бизнес не будет. Поэтому мы выступаем за прозрачную и упрощенную систему уплаты налогов», - заявил О.РЯБОКОНЬ.

«К сожалению, власть делает все возможное, чтобы уничтожить малый и средний бизнес в Украине. Очередным шагом стало уменьшение лимита годовой выручки для плательщиков единого налога до 300 тыс. гривен во исполнение требований МВФ. Однако именно стабильные поступления в бюджет налогов, а не очередные кредиты смогут в конечном итоге спасти страну от дефолта и долговой ямы. Но в таких условиях сложно надеяться на стремительное развитие предпринимательства, несмотря на обещанные налоговые каникулы. Тем более, что льготы коснутся только узкого круга предпринимателей», – подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.