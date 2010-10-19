Крымские коммунисты обвиняют ПР в "полицейском и политическом разбое"

Фракция «Коммунисты» Верховной Рады Крыма сегодня обнародовала заявление, в котором обвиняет руководство АРК в репрессиях против представителей КПУ и сообщает, что из-за этого не намерена участвовать в заседании ВР автономии завтра, 20 октября.

Текст заявления был передан УНИАН сегодня вечером.

«Депутатская фракция заявляет, что отказывается по политическим и моральным соображениям присутствовать на пленарном заседании», - сказано в документе.

Его авторы обвиняют Партию регионов в «полицейском и политическом разбое» по отношению к крымской организации Компартии.

«Крымские коммунисты встали на пути реализации плана донецко-макеевской группировки… по уничтожению основ политической и экономической самореализации Автономной республики Крым, по захвату особо ценных земель рекреационного и сельскохозяйственного назначения Южнобережья и разрушению созданных крымчанами уникальных здравниц и курортной инфраструктуры», - говорится в заявлении фракции.

Вследствие этого, заявляют коммунисты, руководство автономии начало репрессии против представителей их политсилы.

«Правящий режим, возглавляемый ЯНУКОВИЧЕМ и его ставленником в Крыму ДЖАРТЫ (Василий ДЖАРТЫ, глава правительства АРК и лидер крымских «регионалов» – УНИАН), попирая действующее законодательство Украины, путем угроз, судебного и прокурорского, а часто и просто бандитского преследования осуществляет расправу над представителями Крымской республиканской организации КПУ, очищает себе пространство для фальсификации предстоящих выборов 31 октября и антиконституционного захвата власти в автономии, имея целью прекращение существования Автономной республики Крым, воссозданной волей крымчан, высказанной на референдуме 20 января 1991 года», - считают коммунисты.

Сейчас в крымском парламенте, который состоит из 100 депутатов, - 8 фракций: «Блок «За Януковича», «Союз», «Крым», «Коммунисты», «Курултай-Рух», «Блок Юлии Тимошенко», «Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция», «Солидарность». Ряд депутатов являются внефракционными.

По данным интернет-портала ВР Крыма, во фракцию «Коммунисты» входят 9 депутатов.

В проекте повестки дня завтрашнего заседания - 25 вопросов.