Пукачу опять сменили адвоката

Бывшему генералу милиции Алексею ПУКАЧУ, обвиняемому в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, в очередной раз сменили адвоката.

Как сообщил УНИАН теперь уже бывший защитник А.ПУКАЧА Олег МУСИЕНКО, сегодня его о таком ходе событий проинформировал руководитель следственной группы по делу Владислав ГРИЩЕНКО.

"Сегодня следователь В.ГРИЩЕНКО объявил мне по телефону, что обвиняемый пожелал иметь другого защитника. Я думаю, на А.ПУКАЧА нажали, и он отказался", - сказал О.МУСИЕНКО. На вопрос, кто сейчас будет представлять интересы А.ПУКАЧА, адвокат ответил: "Информацией не владею. Думаю, скорее всего, это какой-то "карманный" адвокат, удобный для следствия".

Как сообщал УНИАН, О.МУСИЕНКО 18 октября сообщил, что в период с 12 по 18 октября, вопреки требованиям Уголовно-процессуального кодекса и Конституции, А.ПУКАЧА вывозили в Генеральную прокуратуру без адвоката и склоняли к отказу от нынешнего защитника. По словам О.МУСИЕНКО, «беседы» с А.ПУКАЧЕМ лично проводил заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН.

При этом, как отмечал адвокат, А.ПУКАЧА пытались убедить в том, чтобы он отказался от проведения дополнительного расследования по делу с привлечением бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ и председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

«Таким образом меня пытаются правдами и неправдами вывести из дела. Это способ отвлечь внимание общественности, поскольку при таком состоянии дела оно будет отправлена из суда на дорасследование», - сказал О.МУСИЕНКО.

В контексте сказанного адвокат отметил, что А.ПУКАЧ солидарен с его позицией, то есть он, как и адвокат, настаивает на дорасследовании дела, в частности, по вопросу возможной причастности Л.КУЧМЫ и В.ЛИТВИНА к делу журналиста.

Также адвокат убежден, что в процессе дополнительного расследования следует допросить и бывших генпрокуроров Михаила ПОТЕБЕНЬКО и Святослава ПИСКУНА. Иначе, убежден О.МУСИЕНКО, если все вышеупомянутые юридические процедуры не будут выполнены, дело «просто похоронят».

Ранее интересы А.ПУКАЧА представляли адвокаты Сергей ОСЫКА и Николай ЛАПТИЕВ.

Как известно, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было выявлено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе завершается.

7 октября Верховный Суд Украины продлил до 8 декабря арест А.ПУКАЧА.