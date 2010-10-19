Дело об отрицании Януковичем Голодомора отправили на второй круг
Решение Апелляционного суда
Апелляционный суд Киева вернул дело об отрицании Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Голодомора как геноцида украинского народа на рассмотрение Печерского районного суда столицы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе всеукраинского объединения “Свобода”, сегодня Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляционную жалобу гражданина Владимира ВОЛОСЮКА, которому Печерский райсуд отказал в удовлетворении иска к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ, отрицавшему 27 апреля в Страсбурге Голодомор как геноцид украинского народа, чем, по убеждению истца “совершил акт надругательства над уничтоженными таким преступным способом миллионами украинцев”.
В частности, суд постановил вернуть дело в Печерский райсуд для рассмотрения жалоб относительно соблюдения процессуальных норм ведения судебного заседания.
Таким образом, заявляют в партии, суд удовлетворил ряд ходатайств В.ВОЛОСЮКА. В частности, относительно “учета факта фальсификации судебного процесса судьей Печерского райсуда в связи с ненадлежащей организацией фиксации судебного процесса, когда важные для дела факты и события не отражались в журнале судебного заседания”.
Также суд удовлетворил ходатайство об учете факта попытки отстранить В.ВОЛОСЮКА от рассмотрения дела. Так, например, 9 июля 2010 года состоялось судебное заседание, на которое истца пригласили с нарушением процессуальных норм. Сообщение в Хмельницкий, где живет истец, было отправлено в преддверие судебного разбирательства, что сделало невозможным присутствие В.ВОЛОСЮКА на заседании.
Кроме того, в “Свободе” отметили, что рассмотрение апелляционной жалобы В.ВОЛОСЮКА произошло без присутствия ответчика – В.ЯНУКОВИЧА или его представителей, хотя судья отметила, что они были поставлены в известность о времени начала заседания.
“Это дело касается не только меня, но и всего украинского народа. Оно может длиться вечно. Ведь президенты будут меняться, так же как на смену мне будут приходить другие Волосюки”, - заявил после сегодняшнего заседания истец В.ВОЛОСЮК.
По его мнению, “непоявление в суде Президента В.ЯНУКОВИЧА свидетельствует о его пренебрежении к суду и украинскому народу”.
“Должен отметить, что, отрицание в Страсбурге геноцидную природу Голодомора, он вызвал большое возмущение не только украинцев, но и представителей других стран, ведь недопустимо, чтобы глава государства нарушал и не признавал законы своей страны. Поэтому ЯНУКОВИЧ должен извиниться перед украинским народом или понести уголовную ответственность за свое преступление”, - отметил В.ВОЛОСЮК.
Как сообщал УНИАН, В.ВОЛОСЮК в своем исковом заявлении отметил, что глава государства, заявив 27 апреля в Страсбурге о возражении Голодомора как геноцида украинского народа, опозорил честь и достоинство истца и совершил акт надругательства над уничтоженными таким преступным способом миллионами людей.
В.ВОЛОСЮК просил суд вынести решение, которое обяжет Президента извиниться публично перед истцом и перед украинским народом.