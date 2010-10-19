Стецькив считает, что на выборах «будет огромная пестрая каша»

Партия регионов будет контролировать местную власть в Западной Украине с помощью ВО “Свобода”. Об этом заявил народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ в интервью “Львовской газете”.

По словам депутата, ПР не будет иметь большой фракции ни во Львовском областном, ни городском совете, тем более на уровне районных центров области. Однако, «они рассчитывают на две вещи. Первое – раздробленность фракций, следовательно, пройдут по три-четыре депутата от демократических партий, которые между собой не договорятся. И второе – они рассчитывают на появление достаточно больших фракций от ВО «Свобода».

Как сказал Т.СТЕЦЬКИВ, Партия регионов «выстраивает главного и очень удобного оппонента в виде «Свободы», которая, кроме националистической риторики и крайнего радикализма с привкусом истерии, пока еще ничего Украине не принесла. Это те две вещи, за счет которых регионалы рассчитывают контролировать местную власть в Западной Украине».

Как сказал депутат, «ПР вряд ли сможет продвинуть своих кандидатов в списки демократических партий, поэтому будет пытаться продвигать людей через мажоритарные округа. Они будут выдвигать через малоизвестные партии какого-то внепартийного, однако известного в регионе человека, который еще ранее дал им письменное обязательство вступить в Партию регионов. Поэтому избирателям нужно быть очень внимательными. Также попробуют провести своих людей через псевдо-«Батькивщину».

При этом Т.СТЕЦЬКИВ выразил сожаление, что «абсолютно очевидная и умная стратегия выдвинуть одну партию в противовес Партии регионов разбилась о банальные амбиции лидеров наших мелких партий, об их иллюзию, что они могут что-то получить, идя на выборы самостоятельно». Конечно, говорит депутат, «каких-то локальных успехов отдельные партии могут достигнуть, но в общем демократические силы выигрыша не будут иметь – своей раздробленностью мы только облегчили работу Партии регионов. Добавьте к этому административный ресурс, деньги, которых у ПР на порядок больше, чем у всех демократических партий вместе взятых, грубое снятие из выборов “Батькивщины”, которую возглавляет Юлия ТИМОШЕНКО и замену ее псевдо-“Батькивщиной”, и можете себе представить, что будет. Будет огромная пестрая каша».

Это, по мнению Т.СТЕЦЬКИВА, создает шансы для Партии регионов получить значительное представительство и в городском, и в областном совете. «Добавьте к этому, что у нас половину депутатов избирают по «мажоритарке», поэтому регионалы могут делать то же, что делают с депутатами в Верховной Раде – «тушками» их перекупать.

«Это, безусловно, будет огромным ударом по Галичине. Но надеюсь: если не удалось прислушаться к умным людям перед выборами и во время самих выборов, то, может, получив такой холодный душ на выборах, те мелкие партии, вождики и вождята сядут и начнут творить что-то одно, но большое и мощное», - надеется Т.СТЕЦЬКИВ.