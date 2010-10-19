Азарову не нравится, то СМИ его полощут, «но такая должность»

В Украину для наблюдения за выборами смогут приехать представители любых организаций, которые изъявят желание быть наблюдателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы открыты, и мы пригласили всех абсолютно наблюдателей, кто хочет, из мировых организаций, которые наблюдают за выборами. Я был в Брюсселе и в очередной раз пригласил Европейский Союз. А мне по привычке говорят, вот ваша оппозиция утверждает, что у вас свобода слова, демократия под угрозой. Я говорю, давайте так, я не буду вас ни в чем убеждать, у меня к вам единственная просьба: мы готовы взять расходы на себя, приезжайте в нашу страну поживите у нас неделю, посмотрите наши центральные телеканалы… Там действующего премьер-министра будут полоскать, как угодно в течение недели. Мне это не нравится, но что поделаешь – такая должность. Но вы это увидите и услышите сами, я вас ни в чем убеждать не собираюсь», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день и правительство, и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заинтересованы в том, чтобы выборы прошли демократично и без административного влияния.

Справка УНИАН. Последним днем регистрации наблюдателей в Центральной избирательной комиссии является 20 октября.

По состоянию на 18 октября Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала ни одного международного наблюдателя, которые будут осуществлять наблюдение на местных выборах 31 октября.

Как сообщил 15 октября на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН, «МИД передало нашим представительствам в соответствующих странах ноты в адрес руководства таких институтов как ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и Парламентской ассамблеи СНГ с просьбой ускорить завершение процедуры определения наблюдателей, которые поедут наблюдать за местными выборами в Украине».