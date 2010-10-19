Американский «пророк» финансового кризиса дал совет Азарову

Украинским властям необходимо проводить более гибкую валютную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе инвестиционного форума, организованного группой компаний «Инвестиционный Капитал Украина», профессор экономики в Stern School of Business Университета Нью-Йорка Нуриэль РУБИНИ, предсказавший финансовый кризис в США и его причины.

По его словам, более гибкий валютный курс, подразумевающий определенную девальвацию отечественной валюты, позволит усилить конкурентоспособность украинской экономики. В этой связи эксперт отметил, что сегодня большинство стран мира будут проводить девальвационную политику по отношению к своим валютам для поддержания экспортеров.

В то же время, Н.РУБИНИ предостерег, что подобная практика в дальнейшем может привести страны к торговым войнам, в первую очередь, между США и Китаем.

Эксперт также отметил, что на сегодня в украинской экономике наблюдаются признаки стабилизации. Однако, по его словам, во втором полугодии 2010 года можно будет наблюдать замедление ее роста на фоне подобных процессов в экономиках развитых стран.

В этой связи Н.РУБИНИ отметил, что экономики стран Восточной Европы, в том числе и Украины, и в дальнейшем продолжают оставаться под сильным влиянием ситуации на мировых рынках. По его словам, улучшить ситуацию сможет ускорение реформ в Украине, в частности, проведение фискальной реформы и, как следствие, создание устойчивой ко внешним влияниям отечественной экономики.