Азаров об оппозиции: чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не маялось

Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает, что оппозиционная фракция БЮТ инициирует в парламенте вопрос о его отставке для того, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня на брифинге.

«Чем-то надо перед выборами привлекать к себе внимание. Есть такая теория информационных поводов. БЮТ, поскольку он находится сейчас в стадии кризиса, хочет отвлечь внимание от своего собственного состояния и спровоцировать такой кризис во власти. Но не удастся им это сделать. Как сегодня этот информационный повод создан был, так он и умрет спокойно, безо всяких результатов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он не исключил, что оппозиция и в дальнейшем будет использовать свое право на каждой сессии Верховной Рады поднимать вопрос о недоверии правительству.

«Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не маялось», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что обсуждение в парламенте вопроса об отставке правительства позволит власти лишний раз рассказать, как работал предыдущий состав Кабинета министров и сравнить работу правительства лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и действующего правительства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 октября, на заседании Согласительного совета руководства Верховной Рады первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракция БЮТ начинает сбор 150 подписей народных депутатов, необходимых для отставки правительства.

Он отметил, что в отставку должно уйти нынешнее правительство, «действия которого привели к росту напряжения в обществе из-за сложной экономической ситуации, провал экономики в стране и фактически срыв бюджетного процесса».

Также А.КОЖЕМЯКИН настаивает на том, чтобы в пятницу, во время Часа вопросов к правительству, парламент заслушал не только вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, но и премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА.