Яценюк предлагает налоговые каникулы для мелких предпринимателей

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О некоторых вопросах оптимизации системы налогообложения в Украине», которым предусмотрено предотвратить рост уровня безработицы в Украине и стимулировать создание новых рабочих мест за счет развития предпринимательской деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронту Змін”, в объяснительной записке к законопроекту отмечается, что налоговая реформа должна предусматривать улучшение условий ведения бизнеса во имя роста экономики государства, а Налоговый кодекс должен стать тем стимулом для развития частной инициативы, но принятый в первом чтении проект Налогового кодекса Украины “не решает этих проблем и угрожает исчезновениям малого и среднего бизнеса в Украине”

Законопроектом предлагается до 2016 года предоставить налоговые каникулы (освободить от налога на добавленную стоимость, с доходов физических лиц, фиксированного налога, налога за землю и платы за патенты) мелким предпринимателям, проводящим хозяйственную деятельность на самостоятельной основе без привлечения наемных работников, при предоставлении бытовых услуг населению, во время производства товаров и сельскохозяйственной продукции.

А. ЯЦЕНЮК также предлагает внедрить поэтапное снижение ставки НДС с 20% до 17% в 2013 году, а также ставки налога на прибыль с 25% до 16% в 2016 году.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, для стимулирования создания новых рабочих мест предлагается ввести норму, что государство обеспечивает бюджетное финансирование в размере не менее 1% от запланированного объема ВВП предприятиям всех форм собственности, на которых работает не менее 50 работников, в случае увеличения на протяжении года новых рабочих мест на 10%.

Лидер «Фронту Змін» предлагает ввести автоматическое возмещение НДС. Предлагается также ввести уголовную ответственность за уклонение от автоматического возмещения НДС и несоблюдения должностными лицами органов государственной налоговой службы и государственного казначейства порядка предоставления автоматического возмещения. Эти нарушения будут караться штрафом от 17 до 34 тысяч гривен с лишением права сроком до 2 годов занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок от 1 до 2 годов с конфискацией имущества.

А.ЯЦЕНЮК предлагает запретить на протяжении 5 лет вводить налог на депозиты физических лиц, отменять или изменять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого бизнеса, принимать новые законы по вопросам налогообложения, в частности Налоговый кодекс Украины.

Лидер «Фронту Змін» предлагает сокращение количества налогов и сборов, которые изымаются на территории Украины: общегосударственных с 29 до 19, местных с 15 до 4.

Он также выступает за ликвидацию налоговой милиции. Это будет способствовать уменьшению количества и оптимизации структуры налоговых и правоохранительных органов и, соответственно, снижению уровня коррупции.