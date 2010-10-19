Ляшко: я не смог перенять у Тимошенко единственного – подлости

Народный депутат Олег ЛЯШКО заявляет, что его исключили из фракции БЮТ по формальным причинам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня во время брифинга.

О.ЛЯШКО отметил, что он не голосовал за внесение изменений в Регламент, за закон о Кабмине и других законах, за что собственно фракция БЮТ и исключила его из своего состава.

О.ЛЯШКО заметил, что он действительно голосовал за внесение изменений в Конституцию в части даты проведение выборов в парламент. По словам народного депутата, если проводить парламентские выборы в 2011 году, то это будет означать, что оппозиции как такой в Верховной Раде вообще не будет. О.ЛЯШКО отметил, что настоящие причины его исключения совсем другие. При этом он поблагодарил лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО за годы сотрудничества с ней.

«Благодаря ей, я получил богатый политический опыт, знания и надеюсь перспективу на будущее. Единственное, чего я не смог перенять у Ю.ТИМОШЕНКО – это подлость и коварство», - сказал народный депутат.

О.ЛЯШКО утверждает, что его исключили из фракции БЮТ за то, что он всегда отстаивал свою позицию и позволял себе спорить с Ю.ТИМОШЕНКО. «Мое твердое убеждение: то, что сегодня делает фракция БЮТ – это неправильно, это путь в никуда и в политическое небытие», - сказал он.

По словам О.ЛЯШКО, еще в апреле месяце он собирался заявить о своем выходе из фракции БЮТ и об отказе от депутатского мандата. Однако Ю.ТИМОШЕНКО удалось убедить его, что этого не стоит делать, чтобы не расколоть БЮТ. Кроме того, по словам О.ЛЯШКО, Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что он станет заместителем лидера фракции в ВР. «К сожалению, единственное, что сделали, это исключили меня из фракции. В Библии написано: прости их, они не ведают, что творят», - сказал он. О.ЛЯШКО заметил, что не собирается прекращать своей политической деятельности и пока будет внефракционным. «Что будет завтра одному Богу известно», - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 октября, в пресс-службе фракции БЮТ проинформировали, что решение об исключении О.ЛЯШКА и С.ОСЫКИ единогласно приняли на заседании фракции.

Они исключены “за сотрудничество с коалицией большинства, в частности, за голосование за изменения в Конституцию, закон о Кабинете министров и регламенте Верховной Рады Украины”, отмечает пресс-служба.