Возвращение «мажоритарки»: для Банковой или для избирателя?

После признания Януковича, сделанного в далеком зарубежье, в любви к мажоритарной системе выборов дискуссия о пользе и вреде этой системы выборов разгорелась с новой силой. Впрочем, она и не прекращалась с самого момента ее отмены. С одной стороны, у журналистов оставался привкус парламентских выборов 2002 года, когда на мажоритарных выборах админресурс и матресурс торжествовали во всей своей грубой силе. С другой стороны, оказалось, что пропорциональный хрен не слаще мажоритарной редьки. Последовавшие очередные (а потом и внеочередные) парламентские выборы 2006 и 2007 годов, которые проходили по чисто пропорциональной партийной системе, ярко продемонстрировали: куда бюллетень ни кинь, всюду клин. Те деньги, которые раньше вбухивали в округа, плавно перетекли в карман партийного лидера, зачастую единолично формировавшего список.

«Золотой дождь» на округа

Как признавались члены партийных штабов, когда кампанию проводили партии, проходное место в списках для состоятельных людей стоило от двух до шести миллионов долларов. Избирательная кампания по мажоритарной системе часто давала округам возможность серьезно «подхарчиться». Избиратель привык, что его покупают, и, не стесняясь, просил у кандидатов новую дорогу, деньги на ремонт школ, церквей, детсадов.

К тому же избиратель хотя бы видел воочию кандидатов, мог с ними пообщаться. А по «пропорционалке» в нижней части списков партбоссы ему цинично «втюхали», как котов в мешке, и телохранителей, и массажистов, и своих любовниц…

Можно ли было пробиться в нардепы без денег? Говорили, что в 2002 году имидж Ющенко был так силен, что мажоритарщик от его политсилы, если раньше его хорошо знали в округе и он пользовался та авторитетом, мог пройти в парламент, потратив сверх дозволенного избирательным фондом всего 30-50 тысяч долларов. На полиграфию и агитаторов. Это фактически бесплатно.

Но бывали случаи, когда кандидат в нардепы приходил на округ впервые и под самый старт кампании. И если парень очень хотел в парламент и был при деньгах, на округ мог пролиться золотой дождь. Политтехнологи-старожилы могут вспомнить множество историй, как быстро и эффективно «покупали округа».

Наиболее показательной была, пожалуй история довыборов в парламент Василия Хмельницкого в декабре 2002 года. Говорят, что г-н Хмельницкий давал все, что просили. Компьютерный класс в одном из вузов, деньги на годичное функционирование фельдшерско-акушерских пунктов, автобусы для какого-то предприятия, дал первый взнос даже на постройку мечети.

На этом благотворительность закончилась. Уже в 2006 году он прошел в парламент по списку БЮТ. Мажоритарной системы не было, к тому же заплатить один раз и сразу – это менее обременительно. А в 2007 году на досрочных парламентских выборах, поняв, что лично баллотироваться уже не стоит (больно уж «засветился»), он просто провел несколько своих людей в составе одного парламентского блока. И удачненько поучаствовал в разделе киевского пирога, раскрутив и приподнеся на блюде мэру Черновецкому Гражданский актив Киева.

О том, какими негражданскими активами прирос Василий Хмельницкий благодаря своим вложениям, много говорила столичная оппозиция. Конечно, во всех этих историях нет и намека на общественное благо, на демократию. Г-н Хмельницкий чистой породы политический инвестор, каких в нашей стране сотни. Но если говорить о пользе для, так сказать, потребителя (избирателя), то в чисто математическом исчислении мажоритарная система оказывается более выгодной.

«Мажоритарка» как юморное явление

С самого 2000 года на Житомирщине ходят легенды о том, как на довыборах там баллотировался недавний руководитель НАК «Нафтогаз-Украина» Игорь Бакай. Залил округ ГСМ, заасфальтировал его едва ли не сплошь, задарил школы, ФАПы...

А в родном селе Бакая якобы случился любопытный казус. Он раздал там всего хорошего на сотни тысяч долларов. И вдруг из толпы к нему пробился пьяненький мужичонка и стал плачущим голосом причитать: «Ну, вот, всем перепало, а своєму ж однокласнику ничего не дал!»

Приглядевшись (точно одноклассник!), Игорь Михайлович вручил своему охраннику деньги и отослал его на близлежащую трассу. Через непродолжительное время тот пригнал купленный у охреневшего владельца за две цены слегка потрепанный, но вполне еще приличный «жигуленок». И Бакай уважил одноклассника…

Вообще, мажоритарные выборы – это была порядочная «веселуха». Народ «креативил» не по-детски. Вспоминается попытка совсем еще юного тогда лидера «Новой генерации» Юрия Мирошниченко (ныне представитель президента в ВР) избраться на довыборах 2000 года в Николаевской области.

«Ноу-хау» молодой и отчаянной команды Мирощниченко было очень оригинальным: на бутылки недорогой водки наклеили портреты кандидата и раздавали люмпеновидному электорату. В одном из сел помощник соискателя депутатского мандата, выскочив из машины, вручил поллитровку сидящей на лавочке древней старушке со словами: «Бабка, помни нашего кандидата!»

- А как же, - запричитала глуховатая бабка, - помяну, непременно помяну. Ой, лышенько, а такой молодой, красивый!..

Но довыборы Мирошниченко тогда проиграл: нарвался на соперника побогаче.

С удовольствием вспоминают политтехнологи, как во время выборов от кандидата к кандидату ездил с агитационными концертами пиарщик-самородок Павел Зибров: в перерывах между песнями он нежно и доверительно рассказывал избирателям хорошо отработанную лайф-стори. «Мы с Игорьком (Пашей, Сашей, нужное вставить) родились на соседних улицах, в детстве в войнушку вместе играли. Потом по девочкам ходили, с хулиганами дрались. До сих пор в баньке вместе паримся, я будущего депутата по заду веничком хлещу…

И прочие интимные детали рассказывал Зибров, а потом пел о своей уникальной любви к «немного странной» женщине. Практически всех кандидатов, за которых он столь проникновенно агитировал, певец видел впервые в жизни

Страшно далеки они от народа...

С введением пропорциональной системы выборов стало заметно, что народные депутаты Украины перестали бывать в округах. Формальная привязанность нардепа к какому-то округу, куда распределит партия, без такого стимула, как необходимость баллотироваться на будущих выборах, не работала. Нардепы просто перестали ездить по регионам, проводить приемы, писать депутатские запросы. Чистая пропорциональная система с закрытыми списками оказалась дискредитированной.

По мнению замдиректора Института социологии Евгения Головахи, если народу объяснить детали избирательной системы и при этом задать вопрос, какую систему они бы предпочли, то подавляющее большинство людей выбрало бы мажоритарную. Выборы на пропорциональной основе оторвали нардепов от людей, убежден социолог.

«Нас убеждали, что чистая пропорционалка необходима, чтобы политически структурировать общество. Но что оказалось в результате? Политическая коррупция не уменьшилась. Императивный мандат, который должен был заставить нардепов сидеть в составе фракций, с которыми они пришли, оказывается, противоречит правам человека. Зато у людей нет «своего» депутата, который занимается водопроводом, газом и готов писать депутатские запросы, – сказал Головаха, посоветовав оставить этим «ворюгам» округа, чтобы они имели возможность сделать хоть что-то хорошее.

С ним согласен и народный депутат трех созывов Борис Беспалый.

– Партии не воспользовались предоставленным им шансом, - отметил он. - Мажоритарная система более популярна у избирателя. И это вина политиков, что пропорциональная система настолько дискредитирована.

Является ли пример доказательством и для чего «мажоритарка» Януковичу?

Избирательная система, вне сомнений, будет меняться, сказал в интервью УНИАН министр юстиции Александр Лавринович. На уточняющий вопрос, будет ли она смешанной или пропорциональной, министр не ответил. Но перспектива возвращения к старой избирательной системе поставила целый ряд вопросов.

Какую цель преследует власть, заявляя о грядущей смене системы выборов? (Вряд ли Янукович с Азаровым и Лавриновичем захотели заставить «пацанов» работать на людей в округах). Какую систему изберут представители властной команды – чисто мажоритарную или смешанную? Наконец, какие вызовы для партийной жизни и развития гражданского общества принесет очередная смена правил избрания парламента? Какая партийная модель, смешанная, чисто партийная или чисто мажоритарная делает власть более открытой для людей? Проще говоря, при какой системе во власть смогут хоть изредка прорываться порядочные моральные авторитеты или даже пассионарные бессребреники?

Опрошенные нами эксперты, авторы и соавторы избирательных законов сошлись на том, что новая власть вернется к смешанной системе. Чистая «мажоритарка» требует труда кандидатов, кроме того, она сопряжена с риском не попасть в парламент. Покойный Вадим Гетьман, создатель Нацбанка и отечественной финансовой системы, избираясь по мажоритарной системе, не попал в парламент. История знает случай, когда в 1994 году спикер палаты представителей США не смог переизбраться по мажоритарному округу. Чтобы не создавать комической ситуации с неизбранием в парламент своих мастодонтов, юристы «Регионов» остановятся на смешанной системе, когда половина нардепов избирается по округам, а половина по партийным спискам.

Но почему в принципе возникла необходимость менять избирательную систему? Ответ на этот вопрос разделил наших экспертов. Одни убеждены, что переход к смешанной системе делает выборы абсолютно контролируемыми властью. По мажоритарным округам будут проходить только ставленники власти. Из фальсификаций в округе (а их видов в Украине уже известно более сорока), сложно будет сделать событие в масштабах страны. И даже если оппозиция будет добиваться отмены результатов выборов и признания их недействительными, это займет колоссальное количество времени и сил. А в информпространстве это будет проходить незамеченным, потому что никому не нужен какой-то один отдельно взятый депутат.

При партийной системе в случае массовых фальсификаций центральный офис партии может раздуть скандал. Оппоненты «мажоритарки» говорят, что раньше, шансов прорваться на округ у отчаянных небедных и харизматичных, даже если они оппонировали власти, было больше. Сегодня «мажоритарка» в случае принятия оной будет кардинально отличаться от той, что была восемь лет назад.

Ныне у власти нет ни наименьшего желания сохранять лицо, а искусство фальсификаций возросло в разы при коррумпированной системе судов. Поэтому вариантов прорыва шальных, непровластных (чего доброго – оппозиционных) кандидатов практически не осталось. Разве что в Западной Украине, где еще тлеет некая пассионарность.

Более того, в случае вероятного возвращения мажоритарки золотых дождей для округов уже не будет. Политтехнологи признаются, что уже сейчас их клиенты стали невероятно жадными, как по отношению к избирателю, так и по отношению к сотрудникам штабов. «Такое чувство, что прошел какой-то сговор заказчиков, на все жалеют денег, – признается один из руководителей местного штаба. – Работа усложняется еще и полным отсутствием моральных авторитетов. Кандидатов некому поддерживать. Люди, которые благодаря власти смогут наклонить избирателя, вряд ли будут его задабривать подачками как раньше».

Противники «мажоритарки» убеждены, что эта система намного более податлива для злоупотреблений.

– На партийных выборах, если оппозиция набрала, скажем, 10%, их можно сбить до семи, – рассказывает Борис Беспалый, – Но партию нельзя умножить на нуль. А при «мажоритарке» количество голосов, которые, образно говоря, не принимают участия в дележе мандатов и которые идут в мусорник, значительно больше. И если по мажоритарной системе голоса власти распределяться соответственно 51 и 40 процентов по всей стране, то в парламенте не будет представительства 51 на 40. А будет сто властных нардепов и нуль оппозиционных. В 1998-м и 2002 году в Украине были смешанные выборы. Но в обоих случаях пропорциональную составляющую выигрывала оппозиция разного типа, а мажоритарную всегда выигрывала власть. Причем так, что перекрывала большинство. А в Украине есть традиция злоупотреблять властью на выборах. Потому для власти даже сейчас на текущих выборах не предоставит труда сформировать свои советы. Могу спрогнозировать, что результаты Партии регионов и четверки ее друзей на выборах, будут намного выше в мажоритарных округах, чем по спискам.

Но сторонники мажоритарной системы убеждены, что большая управляемость «мажоритаркой» - это иллюзия.

– Если выборы управляемы, то они управляемы в любом случае. Большой бизнес, который инвестирует в политику, подстроится под любую систему, – считает эксперт избирательного права, автор учебников и пособий по избирательному процессу Александр Барабаш. – Если нравы существуют, то чистота выборов не будет зависеть от системы. В 1998 году по пропорциональной системе за одну партию голосовали 99% заключенных в тюрьмах или люди в больницах.

Управление и коррупция не зависит от системы. Они зависят от того, насколько система успевает отреагировать на новые правила. Половина стран Европы живет на чистой мажоритарке, в половине стран – выборы на пропорциональной основе, но с преобладанием мажоритарной компоненты. В рекомендациях Копенгагенского совещания по человеческому измерению еще в 1990 году было сказано, что по крайней мере в одну палату выборы должны быть мажоритарными. И вообще в странах «большой восьмерки» «пропорционалка» существует только в России.

В случае с Украиной апелляция к чужом опыту – дело неблагодарное.

В Англии, Франции, Австралии, Канаде, США – мажоритарные системы. В Италии, Германии и Японии действуют смешанные системы, где выборы проходят одновременно в разных комбинациях и вариациях – и по партийным спискам, и по мажоритарной системе. Но диктатуры тоже используют исключительно мажоритарные системы. Каким содержанием сможет наполнить мажоритарную систему новая власть? Тем, которое в Англии и Франции, или тем, которое в Венесуэле?

Бог все видит, но не он председатель Центризбиркома…

Николай Писарчук, Лана Самохвалова