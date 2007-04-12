Мороз намекнул, что Ющенко врет

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что Президент Виктор ЮЩЕНКО до сих пор не привел убедительных аргументов относительно причин подписания указа о роспуске парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом А.МОРОЗ сказал сегодня, комментируя заявление Президента на пресс-конференции об основаниях для проведения внеочередных выборов.

По словам А.МОРОЗА, «аргументация Президента о необходимости известного указа содержит целый ряд положений, которые должны получить оценку со стороны Конституционного Суда». Он отметил, что они неоднократно были озвучены главой государства, но “от этого не стали более убедительными». Председатель ВР в очередной раз отметил, что указ Президента является антиконституционным. «Это не только мое убеждение. Это юридический факт. Все остальное – политический антураж», - сказал он.

Как отметил А.МОРОЗ, на сегодняшний день ВР закрыла проблему, касающуюся формирования коалиции не только на основе фракции, но и на основе индивидуального членства народных депутатов. Он напомнил, что парламент отменил норму Регламента ВР, которой разрешалось отдельным народным депутатам входить в состав коалиции. “Парламент отменил этот пункт Регламента, проблема закрыта. В коалиции в настоящее время 238 депутатов”, - отметил Председатель ВР.

Кроме того, А.МОРОЗ отметил, что принятие парламентом ряда постановлений именно 2 апреля предопределенно тем, что у него “была полная информация о том, что указ будет обязательно”. При этом, по словам Председателя ВР, он не был сторонником рассмотрения проекта постановления о Центральной избирательной комиссии.

А.МОРОЗ отметил, что проекты постановлений по этому поводу зарегистрированы еще в декабре 2006 года. “Я не был сторонником их рассмотрения, потому что речь шла о методе отмены решений, по которым уже вступили в силу определенные правоотношения”, - отметил А.МОРОЗ.

Однако, по его словам, инициаторы постановлений сослались на аналогичный метод, примененный Президентом в отношении председателя Печерского райсуда Киева, в частности, глава государства отменил свой же указ о назначении. “У меня не было контраргументов”, - добавил Председатель ВР (УНИАН: Президент 30 марта отменил указ от 21 июня 2005 года о назначении Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО председателем Печерского райсуда).

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Верховная Рада приняла решение об отсутствии оснований у Президента Украины для досрочного прекращения полномочий парламента. В соответствии с постановлением Верховной Рады «О предотвращении действий, которые угрожают конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине», должностным лицам и органам ВР в пределах своих полномочий поручается обеспечить деятельность Верховной Рады в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады пятого созыва и перспективного плана законодательных работ Верховной Рады.

Кроме того, парламент 2 апреля отменил свое постановление от 8 декабря 2004 года о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. 8 декабря 2004 года Верховная Рада ВР досрочно прекратила полномочия ЦИК, которую возглавлял Сергей КИВАЛОВ.

В тот же день также было принято обращение парламента к украинскому народу, в котором отмечается, что сегодня нет никаких правовых оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины.

Кроме того, было принято постановление «О политической ситуации, возникшей в связи с принятием неконституционного указа Президента о досрочном роспуске парламента от 2 апреля 2007 года», которое запрещает Кабинету Министров выделять средства на проведение досрочных выборов.