Анне Герман звонил Янукович

Близкие замглавы Администрации президента Анны Герман возмущены слухами о том, что врачи прописали ей строгий постельный режим. «Это неправда», — рассказал газете "Сегодня" ее муж Сергей. По его словам, Анна Николаевна идет на поправку и уже встает с постели. «Она очень быстро поправляется, и врачи разрешают ей понемногу двигаться. На днях ей звонил Виктор Янукович, интересовался здоровьем. Но когда выпишут — этого нам врачи пока не говорят. Они хотят, чтобы она пару дней побыла в спокойствии, мы ей даже книжек никаких не привозили», — рассказали родственники пациентки. «Ее здоровье действительно нормализуется», — подтвердил журналистам министр здравоохранения Зиновий Мытник, но затруднился ответить, когда замглавы АП выпишут. «Жизнь покажет», — сказал он.

Как сообщалось, на прошлой неделе Анна Герман была госпитализирована в Феофанию с инфарктом