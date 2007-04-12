Круглый стол ”Политическое противостояние в Украине” (трансляция на 5 канале)

13 пятница в 10-30 в УНИАН с трансляцией на 5-ом телеканале (10.30-11.00 и 11.30-12.00) состоится “круглый стол” на тему: “Политическое противостояние в Украине: позиции профсоюзов (в целом насчитывают 12 млн. членов)”. Участники: деятели профсоюзного движения и эксперты, в частности, председатель ФПУ Александр Юркин, председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, председатель конфедерации независимых профсоюзов Украины Михаил Волынец, политологи: Сергей Таран, Олесь Доний, представители министерства труда, Верховной Рады Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон 8 (067) 465-44-66. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.