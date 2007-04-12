Ющенко не отдавал приказов о полной боевой готовности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО опровергает информацию о приведении войск в боевую готовность и возможность силового варианта разрешения политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пре-конференції в Киеве.

По словам Президента, войскам не давались никакие приказы о приведении в боевую готовность.

«Армия вне политики», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что «никакого силового варианта не будет».

Он отметил, что подобные заявления некоторых народных депутатов являются лишь проявлением чрезмерных эмоций.

Президент также отметил, что дал поручение министру обороны Анатолию ГРИЦЕНКО допускать народных депутатов на спецобъєкты для инспекции.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО заверил, что руководство Министерства обороны Украины будет способствовать облегчению процедуры посещения народными депутатами подразделений Вооруженных сил Украины.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что все военные части ВСУ находятся в состоянии постоянной готовности, и «ни одна из них в состояние повышенной не переводилась».

«Сейчас оснований для этого нет и делать этого не планируется», - подчеркнул министр.