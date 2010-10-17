Члены избиркомов от ПР проводят заседания без других партий

В Днепропетровске на заседания участковых избирательных комиссий не приглашают их членов от оппозиционных партий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации «Нашей Украины» со ссылкой на заместителя председателя Индустриальной районной в городе Днепропетровске ТИК.

В частности, 16 октября на заседания участковых избирательных комиссий не были приглашены члены УИК от партий «Наша Украина», «Батьківщина», «Сильная Украина». В заседаниях УИК принимают участие от 14 до 18 членов комиссий (что делает заседания формально легитимными), представляющих преимущественно Партию регионов и ее ближайших политических союзников.

„По словам отдельных руководителей участковых избирательных комиссий, они даже не информированы о том, что в возглавляемых ими УИК есть представители оппозиционных политических сил”, - подчеркивается в сообщении пресс-службы „Нашей Украины”.

Также, по информации пресс-службы, у членов УИК нет удостоверений, подтверждающих их полномочия.