Сторонники Украинской морской партии пытались перекрыть трассу на Крым

В Херсоне сегодня более 300 человек, протестуя против попыток снять с выборов в области и областном центре Украинскую морскую партию, перекрыли трассу, связывающую с Крымом – Херсонский мост через Днепр в районе поселка Антоновка (пригород Херсона).

Как сообщили УНИАН в областном отделении Комитета избирателей Украины, также участники акции возмущены противоправными действиями херсонского городского теризбиркома, который «в непонятный и непрозрачный способ на своем заседании сформировала участковые избирательные комиссии».

В ходе акции, дабы не нарушать общественный порядок, люди колоннами пытались перейти пешеходный переход. Однако воспользоваться своим правом на протест люди не смогли, оперативно прибывший наряд «Беркута» разогнал протестующих людей.

Но участники акции не разошлись, а продолжили митинговать на обочине трассы еще некоторое время. Движение автотранспорта по трассе на Крым во время акции прекращалось лишь эпизодически на незначительное время.

Позже источник в УМВД в Херсонской области сообщи, что по факту попыток перекрыть трассу общегосударственного значения возбуждено уголовное дело. В то же время источник не сообщил, кто именно фигурирует в указанном деле в качестве обвиняемого.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Херсонский окружной административный суд удовлетворил просьбу бывшего члена УМП (до 2007 года) Александра КАДЕСНИКОВА о признании незаконности действий субъекта избирательного процесса и отмене государственной регистрации Херсонской областной и городской организации Украинской морской партии.

Основанием для снятия с регистрации нескольких сотен кандидатов в советы всех уровней Херсонской области от Украинской морской партии суд посчитал якобы имеющиеся нарушения при перерегистрации партии ещё летом этого года.