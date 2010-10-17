"Наша Украина", вернувшись к власти, отменит все антиукраинские решения

«Наша Украина» отменит все антиукраинские решения нынешнего режима после прихода к власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Совета политической партии «Наша Украина», экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО вчера на встрече с жителями Ивано-Франковска.

По его словам, сегодня никто точно не знает, когда состоятся парламентские или президентские выборы. Потому нужно уже готовиться к ним и иметь конкретные задания. «Мы отменим все антиконституционные и антиукраинские законы и постановления нынешней власти, - сказал В.ОГРЫЗКО. – Отменим все то, что отнимает наш суверенитет и независимость. В частности, так называемые харьковские соглашения».

Кроме того, подчеркнул он: “Мы - за возобновление демократии в стране, мы - за парламентско-президентскую республику. Отменим Закон Украины «О внутренней и внешней политике», из-за которого в настоящее время Украина стала полностью беззащитной».

В.ОГРЫЗКО также отметил, что «соглашения можно подписать, но если они не выгодны для государства, то есть механизмы, чтобы их денонсировать».

По его мнению, сейчас «нужно возродить веру в партию», которая защищает украинские интересы. Поэтому уже сейчас нужно подбирать людей в партию по принципу «трех П»: профессионализм, патриотизм и порядочность. Он выразил убеждение, что «Наша Украина» положит начало новой модели управления партией и новому подходу приема в партию.