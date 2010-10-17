В "Батьківщину" вступили 37 тысяч человек

За последнее время заявления о вступлении в ряды партии «Батьківщина» написали 37 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Х съезда партии «Батьківщина» заявила ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что такое количество людей является противовесом тому, что в политической силе нашлось «несколько тушек».

«На таких людей нужно ориентироваться, и выдвигать кандидатами в депутаты именно проверенных людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, что в дальнейшем кандидатами в депутаты Верховной Рады будут не те, кого выдвинул политсовет партии или партийные начальники, а те, кого выдвигают партийные ячейки с самого низа.

«И именно с вас я буду спрашивать, кого вы выдвинули», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выступила с предложением принимать в ряды партии «Батьківщина» новых членов именно тогда, когда партия находится в оппозиции.

«Я предлагаю принимать в ряды партии только тогда, когда мы находимся в оппозиции, а не тогда, когда при власти, чтобы получать должности или преференции», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.